東豐快速道路第3標第6度終順利發包 最快10月底復工

台中東豐快速道路第3標工程案，5度流標後，市府調整招標規範後，第6度上網招標，今天順利發包，市府最快10月底復工，東勢山城交通命脈終於再動工，山城人士希望市府一鼓作氣整條道路趕快完工。建設局長陳大田說，國際原物料價格回穩，且提高預付款達30％，減輕廠商負擔與風險。

東豐快速道路第3標順利發包，營建業者原指出，缺工、缺料、建材漲價等結構性問題未解決，以前不敢貿然投標。建設局長陳大田說，順利發包主要原因，一是國際原物料價格回穩，二是建設局檢討建材行情，讓單價可接受；三是預付款提高到30%，減少廠商資金調度壓力；四是建施工便道，降低施工風險。

國道四號連結山城促進會召集人吳振嘉說，3標順利發包，後續的1、2標連接到國道4號路段，環評已完成。台中市長盧秀燕誓言：東豐快速道路一定要做起來，希望市府早日發包施工。

建設局長陳大田說，東豐快速道路被視為台中山城「生命救援線」，2018年被最高行政法院判決撤銷環評，山城居民的期待被阻斷，市長盧秀燕上任後積極重新作業，去年4月通過二階環評，另持續向中央爭取補助款，在中央尚未同意補足前，市府先籌編列預算發包工程，昨第3標完成評選，預計10月底施工。

建設局說明，東豐快速道路全長9.6公里，總工程經費達130億元，工程分為5標，第4、5標跨大甲溪橋梁、東勢段已興建，這次市府優先辦理第3標發包，歷經6度招標，評選出最有利標廠商鐵山營造工程有限公司，即承造第4、5標廠商。