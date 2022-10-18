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影／台中大甲國中活動中心暨手球館工程動土 二年後完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市立大甲國中活動中心暨手球館工程今天動土，市長盧秀燕主持典禮。記者游振昇／攝影
台中市立大甲國中活動中心暨手球館工程今天動土，市長盧秀燕主持典禮。記者游振昇／攝影

台中市立大甲國中活動中心暨手球館工程今天舉行動土典禮，二年後完工，市長盧秀燕說，完工後將是安全、牢靠和多功能的活動中心，不只有手球館功能，也可調撥當社區長青學苑使用，社區居民可申請使用，活動中心可調撥成二座籃球場，3座排球場，6座羽球場。

大甲國中今天舉辦「活動中心暨手球館」改建工程動土典禮，盧秀燕表示，台中市教育文化預算目前是六都第一，要深化學生閱讀能力和國際化，台中市外師本來是六都最後一名，現在有近200名外師，也是六都第一名，她上任3年多來，台中市有150所學校操場都更新，學校通學步道有近100所學校更新。

盧秀燕表示，大甲國中活動中心和手球館40多年來是違建，早期是地方什紳辦學出資，並非合格建築，大家一定要給大甲國中合法的活動中心和手球館，籌備興建經費一億多元，台中市自有財源有限，她感謝立法院副院長蔡其昌爭取中央一半以上經費，要蓋安全、牢靠和多功能的活動中心，也可調撥當社區長青學苑使用，活動中心另可調撥成二座籃球場，3座排球場，6座羽球場。

盧秀燕說，這座活動中心功能要讓學習場域安全，好用，多功能，學生和社區民眾都可使用，她說自己還沒當市長前就曾帶自己孩子到大甲國中比賽，她孩子小學時就是國家手球選手，台中是手球重點學校，而大甲就是手球重點基地。

大甲國中原有活動中心暨手球館，於1980年興建而成，使用迄今已逾40年，整體老舊無法再提供師生及社區民眾舒適之活動空間，在各界人士共同協助下，市府今天舉行「活動中心暨手球館」工程動土典禮。

中市教育局長楊振昇表示，市府瞭解全校親師生和社區居民的期望，爭取中央補助經費6225萬6000元，市府籌編經費5038萬4000元，合計經費共1億1264萬元規劃改建。

大甲國中校長賴文宗表示，為符合學生使用需求，並提供學校手球團隊更完善之訓練空間，本次改建工程除提供師生更安全舒適及多元之學習舞台外，內部也規劃為標準手球競技場地，另兼具多項體育活動功能，整體營造活潑和諧、開放多元之理念，讓空間發揮最大效益，讓學生的學習發展不再受限制。

大甲國中活動中心暨手球館完工模擬圖。圖／台中市政府提供
大甲國中活動中心暨手球館完工模擬圖。圖／台中市政府提供
台中市立大甲國中活動中心暨手球館工程今天動土，學生表演節目。記者游振昇／攝影
台中市立大甲國中活動中心暨手球館工程今天動土，學生表演節目。記者游振昇／攝影
台中市立大甲國中活動中心暨手球館工程今天動土，市長盧秀燕主持典禮。記者游振昇／攝影
台中市立大甲國中活動中心暨手球館工程今天動土，市長盧秀燕主持典禮。記者游振昇／攝影

台中市 盧秀燕 排球

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