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台中國際旅展21日開幕 消費500元抽台中澎湖來回機票
台中國際旅展21日開幕，參山國家風景區管理處結合台中市政府等單位舉辦聯合行銷，民眾只要在4天的旅展期間，在4大展攤消費滿500元，就可以獲得1次現場摸彩的機會。有超過130多項獎品隨到隨抽，有機會把台中-澎湖來回機票、飯店住宿券、泡湯券等帶回家。
參山管理處長曹忠猷說，疫情趨緩、秋高氣爽，正是外出旅遊的好時節，參山管理處也在旅展期間推出系列遊程優惠，可享第二人半價等折扣，像是「溫泉森林2日遊」、「情定風城2日遊」兩人同行均享第二人半價，帶領民眾暢遊八仙山、谷關、合興車站、獅頭山等特色景點。
另外，民眾詢問度最高的黃金小鎮單車體驗、大雪山森林遊樂區等主題遊程「樂活之旅2日遊」、「山林農遊二日遊」都可享兩人同行第二人折扣600元的超值優惠。
還會帶領遊客體驗觀光工廠、大雪山森林遊樂區以及彰化田野單車旅遊、溫泉飯店泡湯、以及部落旅遊等等。2日遊以上的系列遊程更加碼補助深度導覽、特色體驗及在地伴手禮，打造CP值超高的旅遊體驗。
曹忠猷說，台灣觀光代言人「喔熊組長」23日下午1時會出現在旅展現場，推薦與竹苗中彰觀光產品業者合作的聯名商品給粉絲和民眾，其中有台灣特色的喔熊拖鞋、梨山頂級烏龍原葉立體茶包、玫瑰蜂蜜醋、味噌雙豆醬油，以及麻油老薑乾拌麵、烏龍茶麵等。
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