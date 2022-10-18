雙龍林道迎來一群小獵人 生態旅遊認識布農族傳統文化

傳統狩獵是布農族人世代傳承的技能與知識，南投林管處為鼓勵部落新世代認識自己的傳統文化、部落未來的發展，特別與雙龍國小合作，安排高年級學生前進到雙龍林道，並由部落長老及老獵人帶領，成為小獵人學徒，體驗一場獵人在山林裡生活實境。

南投林管處指出，山林開放後，近年來積極輔導信義鄉潭南、雙龍、地利及人和等丹大四村落，發展部落生態旅遊，並由丹大布農生態旅遊協會帶領部落夥伴推廣部落生態人文導覽，最近為傳承布農傳統文化，雙龍林道來了一群小獵人， 讓生態旅遊從小紮根，帶領著雙龍國小學生前進雙龍林道，體驗狩獵情境生態小旅行，讓孩子們體驗獵人長輩們如何在山林裡生活。

處長李政賢表示，南投林管處提供轄內林道資源做為部落與林道串聯的小旅行活動，丹大地區自然資源及人文資源條件豐富、獨特，深具發展生態旅遊潛力，以生態旅遊推動部落永續發展，同時也要向下紮根提早讓部落的孩子接觸生態知識，及早培養兼具山林保育與文化保存的觀念種籽，未來才能落實部落自主管理的願景。