雙龍林道迎來一群小獵人 生態旅遊認識布農族傳統文化
傳統狩獵是布農族人世代傳承的技能與知識，南投林管處為鼓勵部落新世代認識自己的傳統文化、部落未來的發展，特別與雙龍國小合作，安排高年級學生前進到雙龍林道，並由部落長老及老獵人帶領，成為小獵人學徒，體驗一場獵人在山林裡生活實境。
南投林管處指出，山林開放後，近年來積極輔導信義鄉潭南、雙龍、地利及人和等丹大四村落，發展部落生態旅遊，並由丹大布農生態旅遊協會帶領部落夥伴推廣部落生態人文導覽，最近為傳承布農傳統文化，雙龍林道來了一群小獵人， 讓生態旅遊從小紮根，帶領著雙龍國小學生前進雙龍林道，體驗狩獵情境生態小旅行，讓孩子們體驗獵人長輩們如何在山林裡生活。
處長李政賢表示，南投林管處提供轄內林道資源做為部落與林道串聯的小旅行活動，丹大地區自然資源及人文資源條件豐富、獨特，深具發展生態旅遊潛力，以生態旅遊推動部落永續發展，同時也要向下紮根提早讓部落的孩子接觸生態知識，及早培養兼具山林保育與文化保存的觀念種籽，未來才能落實部落自主管理的願景。
雙龍國小校長陳永輝表示，這次在雙龍部落長老谷長城、金森茂引領下，雙龍國小高年級學生入山前，透過布農祈福儀式傳遞族人入山前應該帶著敬畏的態度，入山後帶領教導布農獵人的山林知識，並安排有植物解說圖卡，讓小朋友們透過提示在森林中尋找目標，培養他們的觀察與探索能力，同時在獵察學習狩獵陷阱製作、在獵寮廚房生火體驗與製作布農龍葵茶等，認識解説山林環境也能成為一種職業。
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