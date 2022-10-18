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台東農產前進國際 饒慶鈴：鳳梨釋迦出口須中央幫忙
台東縣政府今舉辦農產品國際行銷成果記者會，說明縣府輔導農民2年來開拓港、澳、新、馬、日等5國，去年至今銷售冷凍鳳梨釋迦約4.5公噸；但縣長饒慶鈴坦言銷售瓶頸是外銷，需要中央協助出口，縣府會盡力配合。
台東縣政府為打響台東農產品牌，近年積極前進各食品展，讓台東農產品在國際市場曝光，除了將冷凍鳳梨釋迦加工成為雪糕、冰淇淋，也成功行銷夏雪芒果揚名海外，另外「紅烏龍」也成為台東特色品牌。
饒慶鈴表示，台東在地農特產品的海外聲量已逐漸提升，農民也發展出多元產品，但鳳梨釋迦產量大、產期集中，過去外銷大陸為主，目前受阻回銷國內市場。
她說，雖然縣府和中央積極協助內銷，但期許中央盡快拓展鳳梨釋迦出口，開發外銷市場，尤其外銷涉及關稅及農產檢疫，這部分必須中央處理。
饒慶鈴說，為提升鳳梨釋迦外銷品質、避免檢疫問題，已積極協助包裝廠和集貨場內部整理和改善，從動線改善到田間管理，也鼓勵有意願農民投入更多資金，並和東大合作協助整改；另針對如何讓鳳梨釋迦加工量能提升，也是縣府努力目標。
負責台東農產行銷的御食股份有限公司董事長江衍宏說，冷凍鳳梨釋迦去年進入日本市場銷售量已不錯，2個月前才剛銷日4500包冷凍鳳梨釋迦，去年底至今銷售冷凍鳳梨釋迦約3公噸，另公司電子商城也售出約1.5公噸，都是初期成果。
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