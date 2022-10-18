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彰化社造月8條輕旅行 小西街、東螺溪、八堡圳接力

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府耕耘社區營造多年，今年社區營造博覽會也發展出輕旅行體驗遊程，為期一個月推出「半線共好」社造月活動，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣政府耕耘社區營造多年，今年社區營造博覽會也發展出輕旅行體驗遊程，為期一個月推出「半線共好」社造月活動，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影

彰化縣政府耕耘社區營造多年，今年社區營造博覽會也發展出輕旅行體驗遊程，為期一個月推出「半線共好」社造月活動，12個社區規劃8條路線，讓民眾可以深入社區秘境，DIY體驗，包括小西街、東螺溪、八堡圳遊程等。

彰化縣府今天舉行宣傳活動，彰化縣長王惠美說，10月29日「扎根共好 欣彰化」在田中景崧文化教育園區舉行，共有75個社區做出成果展，以共好學、共好遊、共好玩為3大主軸。另外，還有12個社區結合產業面，規劃8條路線，從10月22日至11月18日為期1個月。

8條路線包括小西街輕旅行、廍凡埔鹽鄉村輕旅行、漫遊田中央、一條菜市街、水漾東螺小旅行、農村輕旅行、跟著八堡圳去旅行、北斗舊時光地圖漫遊。

王惠美說，希望更多青年投入社造，縣府推出一系列鼓勵青年返鄉方案，今年比較特別是鹿港有港灣溜魚文化工作室，也是進駐在和興青創基地的青年朋友趙俊傑通過評選，拿到教育部青年發展署青年社區參與行動計畫變成深根社區，並具有地方亮眼的青年活動。今天現場青年王靖淇提案計畫協助輔導的社區84歲阿嬤黃賴豊，畫出一幅縣長畫作，送給縣長，讓現場為之驚艷。

文化局表示，今年的「半線共好」社造月活動串聯「共好學」12處社造成果展集點戳章、「共好遊」8條精選社區輕旅行、「共好玩」社造博覽會逛產業市集消費等，並結合好康摸彩及抽抽樂，10月29日社區營造博覽會有80個以上攤位，8條精選社區小旅行遊程攤位、900份免費DIY體驗，並有藝文表演、市集、闖關及豐富摸彩品等。

彰化縣府推出「半線共好」社造月活動，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣府推出「半線共好」社造月活動，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉10月29日舉辦「扎根共好 欣彰化」活動，今天舉辦宣傳。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉10月29日舉辦「扎根共好 欣彰化」活動，今天舉辦宣傳。記者林敬家／攝影

青年 社區營造 王惠美

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