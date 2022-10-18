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台中西屯3里自來水管線老舊 民代爭千萬換管計明年施工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員林祈烽認為，上安、至善路口有兩個新建案，爆管頻傳，住戶常遇到停水狀況，水質非常髒，全面汰換後可提升整個里內的用水水質與用水需求量。記者劉柏均／攝影
台中市議員林祈烽認為，上安、至善路口有兩個新建案，爆管頻傳，住戶常遇到停水狀況，水質非常髒，全面汰換後可提升整個里內的用水水質與用水需求量。記者劉柏均／攝影

台中西屯區上安路周邊自來水管線使用超過40年，塑膠管線老舊，容易導致水質混濁、漏水等狀況；自來水公司提列汰換計畫並完成工程預算，斥資總經費7524萬元、汰換長度預計超過6公里，預定明年施工，工期需240工作天，受益戶數將超過3500戶。

台中西屯區河南路二段、青海路、至善路、上安路周邊，自來水管線使用年限超過40年，塑膠材質管線面對水管壓力、車輛輾壓等問題，時常因停水、復水後，無法承受壓力導致爆管等問題，影響民眾用水品質。

立委張廖萬堅爭取7524萬元經費，預計將該區域自來水管線，更換為石墨鑄鐵管，可改善其漏水、破管等問題，改善上安里、上石里、至善里一帶民生用水水質、水壓並降低漏水率等問題。

上安里里長賴耀熙表示，因管線老舊，這邊爆管維修頻率高，停水後住戶常常會馬達燒壞，影響店家做生意，之前常常停水復水情況，同一個地方有11個月就要維修2次，近4年來相當頻繁，只要開挖，道路安全就很危險，有時候車子開過去就陷下去，造成安全問題。

張廖萬堅表示，上安、上石、至善里進10年來發展快速，新興大樓多，用水端常發生爆管現象，讓地方交通、生活用水品質受到影響，汰管工程落實，經費共7500多萬，嘉惠3500多戶，解決爆管問題，對水品質也有效改善。

市議員林祈烽認為，上安、至善路口有兩個新建案，爆管頻傳，住戶常遇到停水狀況，水質非常髒，全面汰換後可提升整個里內的用水水質與用水需求量；上安里周邊自來水管管路老舊，容易藏汙納垢，也使得泥沙進入，水質受影響，現在全面做好，未來新興建案人口數增加，更能因應用水量大的狀況。

自來水公司第四區管理處處長王亮中表示，施工期間，因在上安、上石里與至善里邊緣全區汰換，交通難免影響，會與當地居民溝通，找出影響最小的方式，並召開說明會，新管線使用年限至少40年以上，除非外力破壞，預計明年上半年進場施作，約年底可完成。

台中西屯區上安路周邊自來水管線使用超過40年，塑膠管線老舊，容易導致水質混濁、漏水等狀況，自來水公司、立委張廖萬堅今舉行說明會，說明工程規畫。記者劉柏均／攝影
台中西屯區上安路周邊自來水管線使用超過40年，塑膠管線老舊，容易導致水質混濁、漏水等狀況，自來水公司、立委張廖萬堅今舉行說明會，說明工程規畫。記者劉柏均／攝影
立委張廖萬堅表示，上安、上石、至善里進10年來發展快速，新興大樓多，用水端常發生爆管現象，汰管工程落實，將解決爆管問題，對水品質也有效改善。記者劉柏均／攝影
立委張廖萬堅表示，上安、上石、至善里進10年來發展快速，新興大樓多，用水端常發生爆管現象，汰管工程落實，將解決爆管問題，對水品質也有效改善。記者劉柏均／攝影

水質 停水 漏水 張廖萬堅

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