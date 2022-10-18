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影／雅潭路990米路面刨封改善 民代爭取4100萬元下月初完工
台中市潭子區雅潭路二、三段因施作兩側電纜下地與人行道穿越改善工程，路面挖補、凹凸不平，騎士如同跳波浪舞。立委楊瓊瓔與市議員賴朝國爭取4100萬元經費，優先施作長990公尺路基改善與路面刨除工程，本周四(20日)開工，力拚下月10日完工。
立委楊瓊瓔爭取營建署前瞻計畫1.1億元經費，其中台中市政府負擔約兩成，改善銜接潭子區、大雅區的交通樞紐雅潭路，進行兩側電纜下地與人行道穿越改善工程，路寬約21公尺、總長2.1公里。
今早楊瓊瓔、賴朝國與相關單位現場會勘。賴朝國指出，潭子段為990公尺長，其天空纜線下地、6座庇護島、行穿線改善與無障礙坡道改善均完工，由於路面修補造成凹凸不平，用路人行經危險，要求相關單位優先施作路面路基改善與刨封作業。
楊瓊瓔說，目前大雅段仍進行人行道改工程，既然潭子段進度完成，路面部分應先行施作，提供給用路人安全且平穩的道路環境。而整體2.1公里長雅潭路改善工程約2023年1月中旬完工。
建設局養護工程處隊長陳漢生指出，雅潭路潭子段總長990公尺(崇德路至民族路)、經費4100萬元，預計本周四(20日)進行路基改善與AC路面刨封工程，將在下月10日完工。
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