央廣鹿港分台30樓高電塔強風吹歪 文資大會討論降高度

設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，但因強風吹襲，昨天中午與今天上午分別有鐵塔被吹斷，雖因腹地廣未波及居民，但因年久失修仍有安全之虞，彰化縣文化局指出，管理單位財團法人中央廣播電台已提出降低鐵塔高度，本周會送進文資審議大會討論。

立委陳秀寶昨天與文化部考察彰化文化資產，過了中午也到央廣鹿港分台的北天線區域了解現況，一行人抵達時，南天線已有一支鐵打斷裂，居民指出，今天上午又有一支北天線鐵塔被吹斷，而早在2016年時北天線就有兩支鐵塔因颱風被吹斷。

彰化縣府文化局長張雀芬說，央廣鹿港分台現有土地大多數為國有，北天線區域少部分為縣地，2年前原本打算撤銷撥用返還土地，但今年8月舉辦地方說明會，文化部仍傾向作為國家廣播園區，因電塔有安全疑慮，管理單位提出在維持現有意象下縮短高度，目前文化資產審議會專案小組建議截短至15公尺，本周就會進到大會審議決定是否降低高度。

央廣1928年成立於中國南京丁家橋，1949年隨中國國民黨到台灣，鹿港分台鼎盛時期全天24小時對中國播送電波，鹿港分台的軍事文化景觀，護城河、電塔、冷卻池與哨亭等設施完整，建築及景觀呈現冷戰時期歷史，具有時代價值，尤其地景就能反映當時狀況與環境，2018年中央廣播電台鹿港分台與其周遭設施共同登錄為「文化景觀」。