快訊

黃義交墜樓身亡 宋楚瑜至親故舊已14人離世

日本物理天才改當聯結車司機 逃離學術界只求不餓死

必比登名店頂讓有變數？康樂街牛肉湯老闆娘出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

央廣鹿港分台30樓高電塔強風吹歪 文資大會討論降高度

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，但因強風吹襲，昨天中午與今天上午分別有鐵塔被吹斷。記者林敬家/攝影
設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，但因強風吹襲，昨天中午與今天上午分別有鐵塔被吹斷。記者林敬家/攝影

設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，但因強風吹襲，昨天中午與今天上午分別有鐵塔被吹斷，雖因腹地廣未波及居民，但因年久失修仍有安全之虞，彰化縣文化局指出，管理單位財團法人中央廣播電台已提出降低鐵塔高度，本周會送進文資審議大會討論。

立委陳秀寶昨天與文化部考察彰化文化資產，過了中午也到央廣鹿港分台的北天線區域了解現況，一行人抵達時，南天線已有一支鐵打斷裂，居民指出，今天上午又有一支北天線鐵塔被吹斷，而早在2016年時北天線就有兩支鐵塔因颱風被吹斷。

彰化縣府文化局長張雀芬說，央廣鹿港分台現有土地大多數為國有，北天線區域少部分為縣地，2年前原本打算撤銷撥用返還土地，但今年8月舉辦地方說明會，文化部仍傾向作為國家廣播園區，因電塔有安全疑慮，管理單位提出在維持現有意象下縮短高度，目前文化資產審議會專案小組建議截短至15公尺，本周就會進到大會審議決定是否降低高度。

央廣1928年成立於中國南京丁家橋，1949年隨中國國民黨到台灣，鹿港分台鼎盛時期全天24小時對中國播送電波，鹿港分台的軍事文化景觀，護城河、電塔、冷卻池與哨亭等設施完整，建築及景觀呈現冷戰時期歷史，具有時代價值，尤其地景就能反映當時狀況與環境，2018年中央廣播電台鹿港分台與其周遭設施共同登錄為「文化景觀」。

央廣鹿港分台園區有特殊的自立式四塔定向天線，南北天線各有4支，北天線鐵塔高達125公尺，南天線鐵塔為75公尺，高度相當高，張雀芬說，管理單位考量現在沒有機具與人力可以上到那麼高的鐵塔維護，才需要進一步討論調整高度，而保留的設備則能朝向產業館的方式保存呈現。

中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，但因強風吹襲，昨天中午與今天上午分別有鐵塔被吹斷。記者林敬家/攝影
中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，但因強風吹襲，昨天中午與今天上午分別有鐵塔被吹斷。記者林敬家/攝影
設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一。記者林敬家/攝影
設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一。記者林敬家/攝影

鹿港 文化局

延伸閱讀

強風凌晨吹落苗栗火車站外牆 站方急封東站進出口善後

強風猛浪 澎湖海上交通停航

影／金門暗夜強風樹倒拉斷電線杆引火警 造成394戶停電

鹿港龍山寺大型聖杯獲好評 暫遷彰化孔廟空地保存

相關新聞

影／雅潭路990米路面刨封改善 民代爭取4100萬元下月初完工

台中市潭子區雅潭路二、三段因施作兩側電纜下地與人行道穿越改善工程，路面挖補、凹凸不平，騎士如同跳波浪舞。立委楊瓊瓔與市議...

央廣鹿港分台30樓高電塔強風吹歪 文資大會討論降高度

設立超過半世紀的中央廣播電台鹿港分台內的發射鐵塔為鹿港地標之一，但因強風吹襲，昨天中午與今天上午分別有鐵塔被吹斷，雖因腹...

影／尼莎共伴效應發威 彰化醮台全倒、大水塔飛過馬路

尼莎颱風和東北季風的共伴效應，掃倒彰化縣芳苑鄉崙德宮醮壇，也吹落民宅2千公升的不鏽鋼蓄水塔，另有多處停電；崙德宮所在地的...

鹿港龍山寺修復惹議 李永得致歉

國定古蹟鹿港龍山寺最近進行古蹟修復計畫，被地方文史工作者質疑未依文化資產保存法先行辦理說明會，夔龍窗修復施作破壞古蹟。文...

在地職人／也許受傷是天意...輪椅上的陶藝家 為偏鄉大城點燃藝術火炬

「我為彰化縣西南角留住『台灣工藝之家』這塊招牌。」輪椅陶藝家許宗煥一邊說，一邊用自己製作的茶壺沏茶，背後櫥窗裡擺滿各式陶壺，有表現在地特產花生的花生壺組，有仿照自家農地種出絲瓜的絲瓜壺具，巧手巧思為偏鄉大城點燃藝術火炬。

集集鎮終於有日間照顧中心 林明溱退休後也想來跳舞

南投縣集集鎮老人比例高達23.4%，集集鎮首座八張「日間照顧中心暨集會所綜合大樓」上午在鄉親期待下剪綵啟用，縣長林明溱說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。