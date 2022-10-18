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影／尼莎共伴效應發威 彰化醮台全倒、大水塔飛過馬路

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉崙德宮醮台被強風吹倒。截圖自「YT搜尋災害資訊分享」
彰化縣芳苑鄉崙德宮醮台被強風吹倒。截圖自「YT搜尋災害資訊分享」

尼莎颱風和東北季風的共伴效應，掃倒彰化縣芳苑鄉崙德宮醮壇，也吹落民宅2千公升的不鏽鋼蓄水塔，另有多處停電；崙德宮所在地的崙腳村村長陳本地今天表示，這是自然因素造成，如果來得及就重建醮壇，來不及也沒辦法。

芳苑鄉崙德宮主祀池府王爺，農曆9月22日到27日（國曆10月17日到22日）做醮酬神，已搭建並布置完成的醮壇昨天下午被吹倒，信眾譁然，因崙德宮是崙腳村的信仰中心，地方士紳已研議後續處理事宜。

村長陳本地說，醮壇寬約20公尺、約三層樓高，竹子塔建而成，昨天風太大，下午醮壇被吹倒，因風勢沒減弱，今天上午尚未重建醮壇，距離做醮典禮結束還有5天，廟方會討論相關工作。

強風吹襲使高莖蔬菜受損，青蔥摺管、玉米倒伏，也把民宅大型蓄水塔吹落隔著一條馬路的農田，屋主見狀捏一把冷汗，幸好芳苑鄉地廣人稀，大型蓄水桶被吹落沒砸到人車。強風繼續吹斷高壓電線，芳苑鄉多處臨時停電，台電據報指派工程人員搶修。

彰化平原風勢也不小，溪湖鎮環河路等有多處路樹被吹倒，擋住雙線道路一半路面，鎮公所接獲通報即出動清潔隊砍伐和清運路倒樹木，也幸好樹倒時沒壓到人車。

彰化縣芳苑鄉崙德宮醮台本來完成布置，相當華麗。截圖自「YT搜尋災害資訊分享」
彰化縣芳苑鄉崙德宮醮台本來完成布置，相當華麗。截圖自「YT搜尋災害資訊分享」
芳苑鄉民在臉書PO出他家大型蓄水桶被強吹落過馬路，掉到鄰田。圖／洪鈿豐提供
芳苑鄉民在臉書PO出他家大型蓄水桶被強吹落過馬路，掉到鄰田。圖／洪鈿豐提供

停電 建醮 尼莎颱風

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