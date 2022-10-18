鹿港龍山寺修復惹議 李永得致歉

國定古蹟鹿港龍山寺最近進行古蹟修復計畫，被地方文史工作者質疑未依文化資產保存法先行辦理說明會，夔龍窗修復施作破壞古蹟。文化部長李永得昨天上午到龍山寺視察修復工程時，為此表達道歉，並強調在還沒有與地方完成溝通之前，暫停施作。

針對鹿港龍山寺修復爭議，時代力量立委陳椒華、彰化縣議員吳韋達等人昨天上午先在立法院舉行記者會，指文資局未依文資法先行召開說明會，就進行鹿港龍山寺古蹟修復，並在原有古蹟各式彩繪上重新描繪，對過去的工匠作品產生不可恢復影響，要求修復工程緊急停工，避免造成文化瑰寶龍山寺無法回復的浩劫。

文化部長李永得昨天上午由立法院教育文化委員會委員陳秀寳、王婉諭陪同，到鹿港龍山寺視察修復工程，在簡報時，也有文史工作者到場表達強烈質疑。文化部文化資產局長陳濟民表示，對於龍山寺這次夔龍窗施作，事先未與地方溝通，他再度致歉，未來會舉辦6場說明會，充分與地方溝通。

不過，陳濟民仍表示，先前夔龍窗施作有所本，第一是根據國際修復倫理規範，也就是所謂非臆測性、真實性還有可辨識性；第二是經過文化部文化資產審議會通過，上位計畫裡所提到的修復原則；第三個夔龍窗的施作方式裡面，是根據開過兩次專家學者的審查通過的。

李永得實地勘察龍山寺修復工程後表示，龍山寺的建築、木作、彩繪都是非常經典的文化資產，歷代有很多的一些名匠、名師的藝術品參與其間，但由於太久沒有整修，所以最近行政院通過修復計畫，文資局對於修復做了很多研究跟諮詢，但犯了沒有跟地方溝通的缺陷，文資局現在緊急補救，在還沒有跟地方正式溝通之前，暫停施作，等有共識之後，再繼續進行。

立委陳秀寳也說，說明會一定要辦，而且要廣納大家的意見，讓龍山寺修復可以更完整。