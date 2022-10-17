集集鎮終於有日間照顧中心 林明溱退休後也想來跳舞

南投縣集集鎮老人比例高達23.4%，集集鎮首座八張「日間照顧中心暨集會所綜合大樓」上午在鄉親期待下剪綵啟用，縣長林明溱說，這棟日照中心集會所綜合大樓蓋得貼心實用又美輪美奐，希望家鄉的老朋友保持身心健康，等他回來一起享受日照中心高品質的服務、快樂活到老。

集集鎮老人占全南投縣老人比也達19.88%，都比全國老化平均值的17.26%高很多。林明溱指出，集集八張日照、集會所綜合大樓總造價高達4400萬元，樓地板面積1023.34平方公尺，而能夠順利興建主因就是用地取得，在武昌宮主委陳永錡及眾執事支持下，縣府依法核准武昌宮變更廟旁農地為宗教專用區，也同步取得由廟方捐出的2295平方公尺公共設施用地，除縣府籌措2285萬1,000元，再獲得衛福部補助2114萬餘元，才能建成的綜合大樓。

集集鎮八張里日照暨集會所綜合大樓落成後，其中1樓為集會所、2樓為日照中心、3樓為小規模多機能中心，綜合大樓擁有衛浴、電梯及專用廚房等無障礙設施，可以容納多功能活動空間、社區關懷據點、延緩失智、失能照顧、日間照顧中心等多元連續性照顧服務中心，並提供居民聚會場所，明年就會進駐專業服務團隊。