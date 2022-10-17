台中慈濟醫院心蓮病房生前感恩會 三地視訊道謝和道別

台中慈濟醫院安寧緩和心蓮病房今天為彰化區慈濟志工林麗珠舉辦生前感恩會，視訊連結台中、彰化、花蓮三地，近百位慈濟志工及家屬在雲端相會，彼此道謝、道愛、道歉、道別。

65歲林麗珠受胃癌與肺腺癌折磨，經多次化療、標靶及跨院治療仍難抵癌細胞擴散侵蝕，人生最終站選擇住進台中慈濟醫院心蓮病房執行安寧緩和醫療。

她女兒說，母親因為肺積水，導致雙腿水腫很厲害，很擔心她身體無法承受劇烈疼痛，還好心蓮病房主治醫師宋禮安使用雷射針灸讓雙腳消腫，家屬才較不擔心。

今天的感恩會，彰化慈濟志工製作的林麗珠在社區參與活動的回顧影片，台中現場，彰化志工黃惠莉坐在病榻旁泣不成聲，誠心懺悔表示，在慈濟會務繁瑣時難免有情緒；她與林麗珠雙手緊握，「一切感恩盡在不言中」，林麗珠微弱的聲音回應，在場陪伴的人跟著含淚帶笑。

第二現場的彰化永靖環保站，近80位志工齊聚向志工林麗珠表達感謝，林麗珠投身慈濟志工10多年，躺在病床上仍心繫平時關懷的照顧戶，不斷交代其他志工要好好把握生命做慈濟，完成她未走完的菩薩道，持續募善款幫助弱勢、做環保愛地球。

第三現場花蓮，靜思精舍德勱法師勉勵林麗珠與眾人，生老病死是人生的自然法則，回歸清淨本性，珍惜走過的一切，在面對死亡時更能輕安自在。