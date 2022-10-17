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彰化縣三山國王客底文化節23日登場 今年闖關成功還送公仔

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
三山國王客家文化協會主辦的三山國王客底文化節將在永靖鄉永安宮登場，彰化縣長王惠美（左二）等人今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
三山國王客家文化協會主辦的三山國王客底文化節將在永靖鄉永安宮登場，彰化縣長王惠美（左二）等人今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府指導、三山國王客家文化協會主辦的三山國王客底文化節將於10月22、23日在永靖鄉永安宮登場，彰化縣長王惠美說，39間三山國王廟將參與盛會，除有朝聖典禮、客家美食、還送公仔，歡迎大家到永靖輕旅行，會發現「永靖很有料」，體驗在地民眾的熱情。

「永靖好客饒神氣」彰化縣三山國王客底文化節系列活動即將登場，縣長王惠美、三山國王客家文化協會理事長胡祥畯、永靖鄉長詹木根、永安宮主委胡順銎等人今天為活動暖身宣傳。

王惠美說，彰化縣三山國王文化協會整合縣內39間三山國王廟，每年擲筊決定主辦三山國王客底文化節的宮廟，今年由永靖永安宮主辦，而永安宮已有逾200年歷史更深具意義。

王惠美說，「彰化福佬客群」約有40萬人，此次活動融合地方客家文化特色，整合彰化縣內有形與無形客家文化資源，包括彰化縣三山國王朝聖典禮、客庄揚藝樂舞秀、客庄藝文「當好尞」（客語）體驗活動等，並結合小旅行由當地文史老師帶領走讀永靖街客莊文化，透過客家文化節慶，也將永靖的特產如花苗、蔬果等農產推廣給大家，以振興客庄產業。

胡祥畯表示，前幾年活動都用三山國王「客家」文化節，今年之所以改為三山國王「客底」文化節，因為早期永靖客家族群是移居到永靖，進而形成客家聚落，稱為客底。今年有39間宮廟執事人員參與，還有闖五關活動，永安宮也特別準備3尊三山國王公仔，完成闖關就贈送公仔，放在家中保佑闔家平安，還有DIY麻糬、做粿等動態活動，歡迎大家一起來拜王爺、看熱鬧。

客家委員會委員邱美都說，永靖是饒平客底庄，三山國王是饒平客與饒平閩的共同守護神，永安宮建於1813年，至今有210年歷史，光永靖鄉主祀三山國王的宮廟就有7間，鄰近的員林市有5間。

文化局表示，由於環境因素，許多客家傳統文化習俗式微，雖大部分不會說客語，但多半仍保留有早年客家習慣而有客家底蘊的「客底」，尤其透過三山國王的祭祀圈，形成彰化客底文化的重要特色，彰化的客底族群大多分佈於員林市、永靖鄉、埔心鄉等區域，「永靖」這個名稱據記載是為取其寓意永久安靖，大概位置是現今永靖鄉的永東、永西村，而「永安宮」的建成也是早期災患頻傳，為求止息而建立的，因此成為在地人的信仰寄託。

三山國王客家文化協會主辦的三山國王客底文化節將在永靖鄉永安宮登場，彰化縣長王惠美等人今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
三山國王客家文化協會主辦的三山國王客底文化節將在永靖鄉永安宮登場，彰化縣長王惠美等人今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
三山國王客家文化協會主辦的三山國王客底文化節將在永靖鄉永安宮登場，彰化縣長王惠美等人今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
三山國王客家文化協會主辦的三山國王客底文化節將在永靖鄉永安宮登場，彰化縣長王惠美等人今天暖身宣傳。記者林宛諭／攝影

客家文化節 王惠美 彰化

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