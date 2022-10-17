彰化縣三山國王客底文化節23日登場 今年闖關成功還送公仔

彰化縣政府指導、三山國王客家文化協會主辦的三山國王客底文化節將於10月22、23日在永靖鄉永安宮登場，彰化縣長王惠美說，39間三山國王廟將參與盛會，除有朝聖典禮、客家美食、還送公仔，歡迎大家到永靖輕旅行，會發現「永靖很有料」，體驗在地民眾的熱情。

「永靖好客饒神氣」彰化縣三山國王客底文化節系列活動即將登場，縣長王惠美、三山國王客家文化協會理事長胡祥畯、永靖鄉長詹木根、永安宮主委胡順銎等人今天為活動暖身宣傳。

王惠美說，彰化縣三山國王文化協會整合縣內39間三山國王廟，每年擲筊決定主辦三山國王客底文化節的宮廟，今年由永靖永安宮主辦，而永安宮已有逾200年歷史更深具意義。

王惠美說，「彰化福佬客群」約有40萬人，此次活動融合地方客家文化特色，整合彰化縣內有形與無形客家文化資源，包括彰化縣三山國王朝聖典禮、客庄揚藝樂舞秀、客庄藝文「當好尞」（客語）體驗活動等，並結合小旅行由當地文史老師帶領走讀永靖街客莊文化，透過客家文化節慶，也將永靖的特產如花苗、蔬果等農產推廣給大家，以振興客庄產業。

胡祥畯表示，前幾年活動都用三山國王「客家」文化節，今年之所以改為三山國王「客底」文化節，因為早期永靖客家族群是移居到永靖，進而形成客家聚落，稱為客底。今年有39間宮廟執事人員參與，還有闖五關活動，永安宮也特別準備3尊三山國王公仔，完成闖關就贈送公仔，放在家中保佑闔家平安，還有DIY麻糬、做粿等動態活動，歡迎大家一起來拜王爺、看熱鬧。

客家委員會委員邱美都說，永靖是饒平客底庄，三山國王是饒平客與饒平閩的共同守護神，永安宮建於1813年，至今有210年歷史，光永靖鄉主祀三山國王的宮廟就有7間，鄰近的員林市有5間。