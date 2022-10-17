鹿港龍山寺修護爭議 文化部長李永得:完善溝通後再施作

針對外界對鹿港龍山寺提出未於施作前召開說明會，以及各界對於修復形貌有不同意見，文化部長李永得今日與立法院教育及文化委員會召委陳秀寳、立委王婉諭等，以及立委黃秀芳考察鹿港文化資產時，除再次針對未能依照程序先召開說明會表達歉意，並指示文資局應廣納地方意見，在完善溝通前「將暫停施作」。陳秀寳也說，期盼各界提供更多意見與參考資料，讓整體修復更為完整。

文化部表示，鹿港龍山寺彩繪修護相關原則，依非臆測性、可辨識性、真實性等國際修護原則，並以98年「國定古蹟鹿港龍山寺彩繪調查研究暨修復計畫」、111年「彰化縣國定古蹟鹿港龍山寺調查研究及修復再利用計畫」等相關研究，作為擬訂彩繪修護計畫內容依據，經專家學者審查通過，以「最大保存，最小破壞」的修護原則據以修護。

目前文資局已規劃分3區，分別在修護前、修護後進行說明會，暫定召開至少6場次，加強與地方溝通。

修護過程中，文資局亦將採三級檢核模式，包含施工團隊每週1次逐幅確認彩繪修護前後畫面變化情形；文資局邀集「國定古蹟鹿港龍山寺彩繪修護計畫諮詢小組」專家學者（薛琴、李乾朗、林彥良、鄭明水、李麗芳等），就工作計畫、分區施工計畫書、圖稿重繪比例、工法、工序等進行審查；以及如修復過程涉及重大發現、修復方法原則變更或其他涉及文化資產保存法應送文資審議會的審議事項，將提送至審議會審議通過的三級檢核。