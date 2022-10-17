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回應質疑！李永得裁示：完成溝通前 鹿港龍山寺修復暫停施作

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港龍山寺修復引發爭議， 文化部長李永得（左2）由立委陳秀寳（左1）陪同今天上午實地到龍山寺勘察修復工程。記者劉明岩／攝影
鹿港龍山寺修復引發爭議， 文化部長李永得（左2）由立委陳秀寳（左1）陪同今天上午實地到龍山寺勘察修復工程。記者劉明岩／攝影

國定古蹟鹿港龍山寺最近進行古蹟修復計畫，被地方文史工作者質疑未依文資法先行辦理公聽會，夔龍窗修復施作破壞古蹟。文化部長李永得今天上午實地到龍山寺聽取簡報， 文化部資產局長陳濟民對於未事先舉辦說明會致歉，並表示會辦6場說明會聽取各方意見，文化部長李永得裁示，在還沒有與地方完成溝通之前，暫停施作。

立法院教育文化委員會今天到彰化視察文化建設，立委陳秀寳先行陪同文化部長李永得到國定古蹟鹿港天后宮參拜，然後到鹿港龍山寺視察修復工程，由於龍山寺修復工程最近引起地方文史工作者強烈質疑，在簡報時，也有文史工作者到場關切，時代力量主席陳椒華上午也在立法院舉行記者會，要求修復工程緊急停工，避免造成文化瑰寶龍山寺無法回復的浩劫。

文化部文化資產局長陳濟民表示，文史團體對於龍山寺這次夔龍窗施作，給了很多意見，對於夔龍窗在施作之前沒有溝通，他再一次致歉，未來會舉辦6場說明會，加強溝通。至於夔龍窗示範區被質疑問題，陳濟民引用立委陳秀寳的話，做到最好或是最正確可能未必，但是要怎樣做到大家都滿意，就是未來要朝的目標。

不過，陳濟民仍表示，先前夔龍窗施作是有所本，第一是根據國際修復倫理規範，也就是所謂非臆測性、真實性還有可辨識性；第二個是經過文化部文化資產審議會通過，上位計畫裡所提到的修復原則；第三個夔龍窗的施作方式裡面，是根據開過兩次專家學者的審查通過的。

李永得實地勘察龍山寺修復工程後表示，龍山寺本身的建築，還有木作、彩繪，都是非常的經典的文化資產，歷代有很多的一些名匠、名師的藝術品參與其間，所以這一次因為實在是太久沒有去整修，所以最近行政院通過修復計畫，文資局對於修復、如何修復，做了很多研究跟諮詢，但犯了沒有跟地方溝通的缺陷，文資局現在緊急補救，在還沒有跟地方正式溝通之前，暫停施作（清潔、加固除外），等有共識之後，再繼續進行，讓古蹟彩繪的修復能夠更圓滿更好。

陳秀寳也說，說明會一定要辦，而且要廣納大家的意見，因為既然他是古蹟，就是大家的古蹟，很多人重視，希望有更多意見和資料來提供，讓整個修復可以更完整，讓文資保存都越來越到位。

針對鹿港龍山寺修復引發爭議， 文化部長李永得今天上午到龍山寺聽取簡報時，裁示在還沒有與地方完成溝通之前，暫停施作。記者劉明岩／攝影
針對鹿港龍山寺修復引發爭議， 文化部長李永得今天上午到龍山寺聽取簡報時，裁示在還沒有與地方完成溝通之前，暫停施作。記者劉明岩／攝影
鹿港龍山寺修復引發爭議， 文化部長李永得（左2）由立委陳秀寳（左1）陪同今天上午實地到龍山寺勘察修復工程。記者劉明岩／攝影
鹿港龍山寺修復引發爭議， 文化部長李永得（左2）由立委陳秀寳（左1）陪同今天上午實地到龍山寺勘察修復工程。記者劉明岩／攝影
鹿港龍山寺修復引發爭議， 文化部長李永得（右2）由立委陳秀寳（右1）陪同今天上午實地到龍山寺勘察修復工程。記者劉明岩／攝影
鹿港龍山寺修復引發爭議， 文化部長李永得（右2）由立委陳秀寳（右1）陪同今天上午實地到龍山寺勘察修復工程。記者劉明岩／攝影
國定古蹟鹿港龍山寺最近進行古蹟修復計畫，夔龍窗修復施作被文史工作者蔣敏全質疑螭虎畫成象形。圖／蔣敏全提供
國定古蹟鹿港龍山寺最近進行古蹟修復計畫，夔龍窗修復施作被文史工作者蔣敏全質疑螭虎畫成象形。圖／蔣敏全提供

國定古蹟 龍山寺 李永得

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