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南投魚池澀水手作步道開始維修 三方合作參與綠色運動
手作步道也是近年來國際間興起的綠色運動，南投林管處與千里協會、魚池鄉澀水社區攜手合作，辦理澀水手作步道工作假期，邀集志工夥伴、鄰近有興趣的社區民眾或團體參與，以友善環境的工法進行步道維護，降低對自然環境擾動。
南投林管處表示，海拔500至800公尺的澀水水上步道，位於南投縣魚池鄉，沿著澀水溪而建，全長約3公里，沿途蕨類豐富，適合大眾健行的步道，手作步道盡可能降低對環境的干擾最小，以及減少地球自然資源取用與鋪面硬體造成棲地切割效應的原則下修建步道，非常適合臺灣山區的人文與自然環境。
為推廣手作步道的概念與價值，南投林管處3年前起起與台灣千里步道協會、澀水社區三方共同合作辦理「澀水水上步道手作步道工作假期」，每期帶領50多名志工、社區夥伴、藉由雙手實作體驗，加深參與夥伴或在地居民對「自然野徑」的認同感，共創優質森林步道。
手作步道工作假期概念，源自美國國家步道阿帕拉契山徑步道志工的經驗，其精神是先瞭解在地生態、先民文化及傳統工法智慧，順應步道所在地的氣候、地質、原生生態特性，找出與環境和諧共存的路線與工法，採人力方式，運用現地材料及非動力工具輔助，減少機具使用與外來材料搬運。
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