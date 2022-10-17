彰化一成幼童沒上學 公幼聯合揭牌籲家長不必過慮

彰化縣政府積極爭取補助設立公共化幼兒園，今天在湖西國小舉辦本（111）學年17所國小的附設幼兒園、非營利幼兒園和2歲專班的聯合揭牌典禮，明年預計在9所國小增設42班附幼、非營利幼兒園和2歲專班，將提供952個名額給幼童就讀，減輕更多家長負擔。

溪湖鎮湖西國小弦樂團演奏輕快民謠，開啟彰化縣111學年度公共化幼兒園聯合揭牌典禮的序幕，接著湖西國小2歲專班幼童跟著兩首童歌表演舞蹈，展現上課兩個多月的學習成果。

縣長王惠美表示，縣政府積推動公共化教保服務，已設立21所非營利幼兒園，今年向教育部爭取3788萬元在湖西、湖南、大榮、草港、萬來、萬興開辦非營利幼兒園，另在12所國小增設附設幼兒園及2歲專班，部分國小既有非營利幼兒園也有2歲專班，招收332名幼童，明年預計增加9所國小42班附幼、非營利幼兒園和2歲專班，支持適齡夫婦生育子女，減輕家庭負擔。

王惠美也提到，學生如廁是學校生活的重要事情，縣政府勘察各校廁所部分老舊骯髒，今年編列8732萬9000元整修31校的廁所，讓學生有現代化的乾淨廁所可用，不會視上廁所為畏事。