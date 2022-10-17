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彰化一成幼童沒上學 公幼聯合揭牌籲家長不必過慮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今天在湖西國小舉行本學年縣內非營利幼兒園聯合揭牌典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今天在湖西國小舉行本學年縣內非營利幼兒園聯合揭牌典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府積極爭取補助設立公共化幼兒園，今天在湖西國小舉辦本（111）學年17所國小的附設幼兒園、非營利幼兒園和2歲專班的聯合揭牌典禮，明年預計在9所國小增設42班附幼、非營利幼兒園和2歲專班，將提供952個名額給幼童就讀，減輕更多家長負擔。

溪湖鎮湖西國小弦樂團演奏輕快民謠，開啟彰化縣111學年度公共化幼兒園聯合揭牌典禮的序幕，接著湖西國小2歲專班幼童跟著兩首童歌表演舞蹈，展現上課兩個多月的學習成果。

縣長王惠美表示，縣政府積推動公共化教保服務，已設立21所非營利幼兒園，今年向教育部爭取3788萬元在湖西、湖南、大榮、草港、萬來、萬興開辦非營利幼兒園，另在12所國小增設附設幼兒園及2歲專班，部分國小既有非營利幼兒園也有2歲專班，招收332名幼童，明年預計增加9所國小42班附幼、非營利幼兒園和2歲專班，支持適齡夫婦生育子女，減輕家庭負擔。

王惠美也提到，學生如廁是學校生活的重要事情，縣政府勘察各校廁所部分老舊骯髒，今年編列8732萬9000元整修31校的廁所，讓學生有現代化的乾淨廁所可用，不會視上廁所為畏事。

COVID-19病毒不斷變異，疫情一波波，國小發現有些家長不敢送孩子到非營利幼兒園、附幼和2歲專班上課，教育處概估都會區學校的家長要上班，幼兒不上學的比例近一成，鄉村型的家長不讓幼童上學的比例近兩成，全縣平均約一成；教育處表示，學校會做好感染管控，加強小朋友戴口罩、勤洗手、集體用餐時使用隔板等措施，家長不必過慮。

彰化縣湖西國小非營利幼兒園上課，縣長王惠美帶著幼童玩具。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖西國小非營利幼兒園上課，縣長王惠美帶著幼童玩具。記者簡慧珍／攝影

幼兒園 王惠美

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