台中市立老人復健綜合醫院動工 北屯3年後出現1262床醫院

台中市立老人復健綜合醫院BOT案上午動土，預計2025年底完工啟用。市長盧秀燕說，改建後病床數達1262床，是她任內最有成就感建設。

老人復健醫院由中國醫藥大學取得50年興建經營權，董事長蔡長海許下5個保證，並說要一定會把市民服務好，能為台中做一點事。

盧秀燕形容此案是她任內「最開心、最期待、最有成就感的建設」原因是，台中市有29個行政區，北屯區是她當立委時的選區，也是台中最大的行政區，人口有30萬人，和基隆市、新竹市差不多大，但長期以來沒有一座區域醫院。

她說，原來拆成兩邊的老人醫院和復健醫院規模太小，稱不上是區域醫院，兩邊加起來只有203床，不足以應付整個大北屯區的醫療需求，改建後可以有1262床，整整多出1千床，其中有3百床是老人長照專用，且可以處理急救和綜合性醫療，對國人平均年齡已達81歲而言，非常重要。

蔡長海感謝盧秀燕一心想替台中市提升醫療水準，以及甄選委員們的肯定，使得中國醫藥大學可以獲得此BOT案。他說自己是嘉義布袋人，但在台中市住了48年，「是喝台中的水長大的」，所以自認是台中人。未來將投入135億資金，他和他的團隊一定會把這個醫院打造成國際的「Smart AI Hospital」不僅是高品質和創新的長照機構，也是高品質、高科技的智慧綠能園區，希望能為台中市做一點事情。

他許下5個承諾，第一，一定配合台中市（政府）的政策。第二，一定甄選最優秀的醫護人才為市民服務。第三，一定不計代價購置最尖端、先進的醫療設備。第四，一定以病人為中心，視病猶親。第五，一定要打造成最友善的醫院。

市府說，醫院基地面積4.88公頃，將打造成具醫學中心品質的區域醫院，以及兩家長期照顧服務機構。有急性一般病床499床、精神急性一般病床30床、精神慢性一般病床53床，以及加護、安寧、整合照顧等特殊病床380床。並提供24小時急重症醫療服務。且設置腦中風、心血管、急症暨外傷、癌症治療、高齡整合醫學、復健醫學中心等24個整合醫療中心，提供38個醫療專科完整照護。