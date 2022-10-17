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彰化風場航道交管服務中心暨中航辦公大樓 今天動土

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
交通部航港局今天在台中港，舉辦彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程動土典禮。記者游振昇／攝影
交通部航港局今天在台中港，舉辦彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程動土典禮。記者游振昇／攝影

交通部航港局今天在台中港舉辦彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程動土典禮，重建地上5樓、地下1樓的新辦公大樓，交通部主秘黃荷婷表示，現有在台中港信號台的「離岸風場航道VTS中心」空間小，未來風場會擴大，船舶航行也會增加更多的服務，新建大樓預計2024年6月完工。

交通部主秘黃荷婷主持動土典禮，交通部航港局副局長陳賓權、台灣港務公司台中港務分公司副總經理陳苗鏜等人共同祝禱祈福及動土儀式。

黃荷婷表示，交通部航港局因應國家綠能政策發展及兼顧維護船舶航行安全，去年10月在台中港信號台成立啟用「離岸風場航道VTS中心」，掌握彰化風場航道周邊海域船舶動態，引導船舶安全有序地通過航道，即時通報各種異常事件；「彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓」落成後，將奠定推動「永續綠能」與「航行安全」兼容並蓄發展之基石。

航港局副局長陳賓權說，彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓建築設計揉合「風、檣」映現歷史梧棲漁港竹筏與帆船檣桅林立的光影、投射於今日船舶交通服務與觀測的現代建築機能，呈現文化意涵及當地特色，還沒興建，今年8月19日即獲頒2022國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎殊榮。

新建的「彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓」在台中港中橫11路與中二路口，地上5層、地下1層建物，總樓地板面積約2153坪，將配合第三階段風場區塊開發政策，現有「離岸風場航道VTS中心」5席位值機人員也將擴大至18席位，全方位全天候受理船舶進入彰化風場航道、西側及北側海域航道的報到，全程監控上開航道船舶並提供航行安全服務。

交通部航港局今天在台中港，舉辦彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程動土典禮，圖為完工示意圖。圖／航港局提供
交通部航港局今天在台中港，舉辦彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程動土典禮，圖為完工示意圖。圖／航港局提供
交通部航港局今天在台中港，舉辦彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程動土典禮。記者游振昇／攝影
交通部航港局今天在台中港，舉辦彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程動土典禮。記者游振昇／攝影

彰化 交通部 航港局

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