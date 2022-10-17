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南投北中寮加油站今動土 但地目不符恐違法惹議

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投「北中寮加油站」今天歡喜動土，但其使用土地尚未辦理地目變更，地目不符恐違法。記者賴香珊／攝影
南投「北中寮加油站」今天歡喜動土，但其使用土地尚未辦理地目變更，地目不符恐違法。記者賴香珊／攝影

南投北中寮地區無加油站，居民多將汽油裝回家存放備用，住家安全堪慮，縣府與公所覓地設站，今動土；但施工地點並非特目用地，地目不符恐違法惹議，縣府表示，已排定11月初召開地目變更會議，力求年底前動工，盼明年底前完竣。

縣府指出，中寮鄉有18村，但受地形阻隔南北交通不便，全鄉唯一的加油站位在南中寮，因此北中寮7村內汽、機車要加油，得跨越地形至20公里外的南中寮或南投市區，車程少說要半小時，用油不便，居民只能將汽油裝回家儲放備用。

只是，把汽油放在家裡總有風險，住家安全堪憂，居民也常抱怨加油不便利，公所為此積極覓地興建加油站，歷經3年多時間，向國有財產署爭取撥用龍眼林段203-26地號，並獲爽文段407地號地主李美玲同意捐地興建，今舉辦動土典禮。

中寮鄉長廖宜賢說，多虧李女士善心捐贈用地，並在立委馬文君協調國產署撥用土地，解決加油站土地問題後，接續完成興建規畫及招標，並經鄉代會同意，未來該加油站將為公共造產事業，採委外招租讓業者進駐經營，公所從旁協助監督。

而北中寮加油站雖已提報公共造產計畫書供縣府備查，完成水土保持計畫、土地有償撥用等設站前置作業，並於今天舉辦動土典禮，但經了解，該加油站使用的土地並非特定目的事業用地，而是社福、農牧用地，興建加油站恐違法引發質疑。

對此，縣府表示，今天的動土僅是祈福儀式，並非正式開工，而北中寮加油站興辦計畫已通過，並已排定在11月初召開地目變更會議，若順利通過，將盡快在12月初完成建照申請，力求今年底前申報開工，並希望在明年底前竣工驗收。

南投「北中寮加油站」今天歡喜動土，但其使用土地尚未辦理地目變更，地目不符恐違法。記者賴香珊／攝影
南投「北中寮加油站」今天歡喜動土，但其使用土地尚未辦理地目變更，地目不符恐違法。記者賴香珊／攝影
南投「北中寮加油站」今天歡喜動土，但其使用土地尚未辦理地目變更，地目不符恐違法。記者賴香珊／攝影
南投「北中寮加油站」今天歡喜動土，但其使用土地尚未辦理地目變更，地目不符恐違法。記者賴香珊／攝影
南投「北中寮加油站」今天歡喜動土，但其使用土地尚未辦理地目變更，地目不符恐違法。記者賴香珊／攝影
南投「北中寮加油站」今天歡喜動土，但其使用土地尚未辦理地目變更，地目不符恐違法。記者賴香珊／攝影

加油站 南投 馬文君

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