國寶藝術家陳庭詩紀念展在台中 15件作品贈綠美圖典藏

藝術家陳庭詩逝世20周年，台中市屯區藝文中心昨推出「詩律·形變·玄機－陳庭詩百秩晉十紀念展」，陳庭詩基金會並贈送15件鐵雕作品供未來綠美圖典藏。紀念展飽覽近百件多元媒材代表作，規模難得一見，展期到11月6日。

文化局長陳佳君説，陳庭師紀念展是「台中綠美圖」暖身系列之一，綠美圖預計2025年開館，將是國內第一座美術館與圖書館共構的建築，提供市民親近美學的場域。

陳庭詩先生是國內現代藝術先驅，享譽國際。1981定居太平，當地歷史建築太平買菸場並設有「陳庭詩紀念美術館」。

故宮研究員楚戈曾稱陳庭詩是藝術上的「國寶」 ，前高雄美術館館長李俊賢和藝術評論家陸蓉之不約而同認為他就像是一部「美術史」。

陳庭詩一生創作多元，以版畫、雕塑聞名，另有許多彩墨、壓克力、鐵雕詩及書法作品。

陳庭詩基金會董事長林輝堂昨代表基金會，捐贈15件鐵雕作品給台中市文化局，局長陳佳君感謝無私貢獻。

陳庭詩紀念展，展出包含鐵雕、版畫、壓克力、水墨、彩墨及書法等近百件作品，呈現陳庭詩高度的藝術成就，現場呈現藝術家日常生活起居情境布置。另規畫互動數位體驗區，讓民眾進入陳庭詩的藝術世界，進行二次創作，增加觀展趣味性。

「詩律·形變·玄機－陳庭詩百秩晉十紀念展」自即日起至11月6日在屯區藝文中心展覽室A、B盛大展出，更多活動訊息可上中心網站(https://www.ttdac.taichung.gov.tw/)以及臺中市立美術館籌備處粉絲專頁（https://zh-tw.facebook.com/TaichungMuseumofArt）查詢。