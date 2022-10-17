葫蘆墩藝術節「遇見小王子」 10月29日葫蘆墩文化中心登場

葫蘆墩藝術節「遇見小王子」10月29日周六將在台中市葫蘆墩文化中心登場，「EX-亞洲劇團」與金鐘影帝吳政迪合作，透過國客語、口說與歌舞等多樣元素，結合傳統及豐富肢體打開想像，透過老少咸宜的故事劇場，帶觀眾進入傳統與現代相容的魔幻空間。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，「EX-亞洲劇團」戲劇作品以融合亞洲表演傳統、西方寫實及使用多種語言著稱，展現台灣多元文化，創造獨樹一幟的風格，歷年發表多齣扣人心弦的動人作品，深受海內外藝文界肯定。

「遇見小王子」於2021年首演即受好評，劇中串連在地客家文化與劇場美學，跟著說客語的小王子與說國語的主人翁角色「我」，一同天馬行空去探險，對客家文化有更多詮釋與全新想像。

「EX-亞洲劇團」團長林浿安說，「遇見小王子」由新加坡劇場之父郭寶崑根據家喻戶曉的「小王子」故事重新編作，以另類口譯方式，透過音樂、舞蹈及精湛演技的戲劇表現，燃起對語言的全新感受以及肯定自我的獨特性；這次邀請金鐘影帝吳政迪在劇中擔綱小王子一角，從這部寫給所有人的童話故事中，喚醒每個人內心沉睡的夢想家，守護自己心中的小王子，或許美好不在遠方，就在你我身旁。

劇團藝術總監及身兼導演的江譚佳彥來自印度，移居台灣已17年，他說對於「家鄉」、「母語」以及「生命」、「人性」等議題的關注，促成「遇見小王子」的誕生，劇中除了熱鬧華麗的音樂歌舞片段外，更期盼走進劇場看戲的親子民眾能在這趟與小王子共度的奇幻旅程中，引發更多的親子對話，有機會更認識自己、找到自我的價值。

「遇見小王子」10月29日下午在葫蘆墩文化中心演奏廳登場，票價200元、300元、400元，可洽 OPENTIX兩廳院售票系統(https://www.opentix.life/event/1569937511283126277)購票。