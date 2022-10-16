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中市農漁會今成立挺盧後援會 5位農會總幹事未出席
距選舉倒數40天，台中市長參選人盧秀燕競選總部成立「農漁業後援會」。立法院前院長蘇嘉全7月31日也曾邀農會總幹事與民進黨參選人蔡其昌餐敘，被視為拔椿起手式，這場台中市總共23個農會，總幹事層級有9人出席。盧秀燕後援會今成立，有5位包括霧峰、豐原、后里與烏日總幹事及台中市農會總幹事長未出席，由理事長代替。
盧秀燕說，過去4年，她對農漁民的承諾說到做到。市政府跟農會是密切合作的夥伴關係，共同照顧農民漁民，她保證過去4年農業相關的補助跟服務，未來一樣都不會少，持續精進，讓台中農民漁民過更好。
農漁業後援會會長李煥湘說，台中市各區農漁會都是台中的中流砥柱，全力支持盧秀燕連任，相約10月底要舉辦大型農漁民挺盧秀燕造勢活動。
盧秀燕競選總部成立「農漁業後援會」，盧秀燕與競選總幹事顏寬恒委員出席。後援會長李煥湘、副會長劉正銘、鄭基和、吳桂森，盧秀燕為各區農漁會代表授戰旗，齊聲高喊「盧秀燕凍蒜！」
台中市各區農漁會出席狀況，總幹事層級有台中市農會林育葦、台中市漁會趙朝森、台中地區農會廖述宗、大里區農會賴東陽、太平區農會余文欽、神岡區農會王偉道總幹事、大雅區農會林國永、潭子區農會林淑茵、石岡區農會張東海、新社區農會羅文正、東勢區農會田士欣、清水區農會顏秋月、梧棲區農會王秝毅、大甲區農會黃瑞祥、沙鹿區農會陳俊宏、外埔區農會李錦東、大安區農會蔡建宗、龍井區農會林裕議、大肚區農會趙信賓、和平區農會李順冬；另台中市農會理事魏敏昭、霧峰區農會理事長許再興、烏日區農會理事長廖春田、后里區農會理事長劉萬祥、豐原區農會主任張喬淳等。
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