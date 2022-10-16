中市農漁會今成立挺盧後援會 5位農會總幹事未出席

距選舉倒數40天，台中市長參選人盧秀燕競選總部成立「農漁業後援會」。立法院前院長蘇嘉全7月31日也曾邀農會總幹事與民進黨參選人蔡其昌餐敘，被視為拔椿起手式，這場台中市總共23個農會，總幹事層級有9人出席。盧秀燕後援會今成立，有5位包括霧峰、豐原、后里與烏日總幹事及台中市農會總幹事長未出席，由理事長代替。

盧秀燕說，過去4年，她對農漁民的承諾說到做到。市政府跟農會是密切合作的夥伴關係，共同照顧農民漁民，她保證過去4年農業相關的補助跟服務，未來一樣都不會少，持續精進，讓台中農民漁民過更好。

農漁業後援會會長李煥湘說，台中市各區農漁會都是台中的中流砥柱，全力支持盧秀燕連任，相約10月底要舉辦大型農漁民挺盧秀燕造勢活動。

盧秀燕競選總部成立「農漁業後援會」，盧秀燕與競選總幹事顏寬恒委員出席。後援會長李煥湘、副會長劉正銘、鄭基和、吳桂森，盧秀燕為各區農漁會代表授戰旗，齊聲高喊「盧秀燕凍蒜！」