快訊

U23世界盃／曾頌恩巨大雙安 中華隊射「日」預賽3連勝

尼莎增強轉為中颱 雨彈襲北市擎天崗「累積999毫米雨量」

比分Live／U23六局上又是曾頌恩安打得分 中華3:1領先日本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市農漁會今成立挺盧後援會 5位農會總幹事未出席

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長參選人盧秀燕競選總部成立「農漁業後援會」，盧秀燕表示，對農漁民承諾，說到做到。圖／盧秀燕競總提供
台中市長參選人盧秀燕競選總部成立「農漁業後援會」，盧秀燕表示，對農漁民承諾，說到做到。圖／盧秀燕競總提供

距選舉倒數40天，台中市長參選人盧秀燕競選總部成立「農漁業後援會」。立法院前院長蘇嘉全7月31日也曾邀農會總幹事與民進黨參選人蔡其昌餐敘，被視為拔椿起手式，這場台中市總共23個農會，總幹事層級有9人出席。盧秀燕後援會今成立，有5位包括霧峰、豐原、后里與烏日總幹事及台中市農會總幹事長未出席，由理事長代替。

盧秀燕說，過去4年，她對農漁民的承諾說到做到。市政府跟農會是密切合作的夥伴關係，共同照顧農民漁民，她保證過去4年農業相關的補助跟服務，未來一樣都不會少，持續精進，讓台中農民漁民過更好。

農漁業後援會會長李煥湘說，台中市各區農漁會都是台中的中流砥柱，全力支持盧秀燕連任，相約10月底要舉辦大型農漁民挺盧秀燕造勢活動。

盧秀燕競選總部成立「農漁業後援會」，盧秀燕與競選總幹事顏寬恒委員出席。後援會長李煥湘、副會長劉正銘、鄭基和、吳桂森，盧秀燕為各區農漁會代表授戰旗，齊聲高喊「盧秀燕凍蒜！」

台中市各區農漁會出席狀況，總幹事層級有台中市農會林育葦、台中市漁會趙朝森、台中地區農會廖述宗、大里區農會賴東陽、太平區農會余文欽、神岡區農會王偉道總幹事、大雅區農會林國永、潭子區農會林淑茵、石岡區農會張東海、新社區農會羅文正、東勢區農會田士欣、清水區農會顏秋月、梧棲區農會王秝毅、大甲區農會黃瑞祥、沙鹿區農會陳俊宏、外埔區農會李錦東、大安區農會蔡建宗、龍井區農會林裕議、大肚區農會趙信賓、和平區農會李順冬；另台中市農會理事魏敏昭、霧峰區農會理事長許再興、烏日區農會理事長廖春田、后里區農會理事長劉萬祥、豐原區農會主任張喬淳等。

台中市長參選人盧秀燕競選總部成立「農漁業後援會」。圖／盧秀燕競總提供
台中市長參選人盧秀燕競選總部成立「農漁業後援會」。圖／盧秀燕競總提供

農會 盧秀燕 台中市長

延伸閱讀

成為藍營新共主翻轉2024？ 盧秀燕：眼前努力最重要

林耕仁抗議盧秀燕被已讀？ 朱立倫盼盧多幫自家候選人

合體高虹安引關注 盧秀燕：毋庸置疑支持林耕仁

合體北市小雞 盧秀燕：總統、副總統也來過台中很多次

相關新聞

中市農漁會今成立挺盧後援會 5位農會總幹事未出席

距選舉倒數40天，台中市長參選人盧秀燕競選總部成立「農漁業後援會」。立法院前院長蘇嘉全7月31日也曾邀農會總幹事與民進黨...

「96自転車彰化讚」自由車賽永靖登場 鄉民冒雨加油

台灣96自行車協會與頂新和德文教基金會舉辦的「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，在地社區也組團啦啦隊為選手們加...

彰化長青卡、員林幸福卡都加值了 看診、停車有優惠

彰化縣長青卡、員林幸福卡最近都加值了！彰化縣長王惠美今天加強行銷提醒長輩們擅用長青卡的福利可免費搭客運、折抵門診基本部分...

台中神岡興建跨橋但大雅端無路銜接 被批「只蓋好斷頭橋」

為打通台中市神岡區昌平路5段135巷無尾巷，神岡區公所斥資298萬元興建跨橋，但大雅端無路銜接，完工2年半至今無法開通，...

太極門祈福大會！匯聚正念盼蝶蝶效應 為世人祈福

太極門台中道館今天下午1點30分至5點，透過連線同步參與太極門氣功養生學會在台灣大學綜合體育館舉辦「良心領航 點亮希望」...

影／南投「埔里跑」今天登場 上千人跑上國道6號

南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松因疫停辦2年，今年決議復辦，但一波三折，從3月中旬延期至今天登場，而今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。