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「96自転車彰化讚」自由車賽永靖登場 鄉民冒雨加油

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，在地社區也組團啦啦隊為選手們加油。圖／頂新和德文教基金會提供
「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，在地社區也組團啦啦隊為選手們加油。圖／頂新和德文教基金會提供

台灣96自行車協會與頂新和德文教基金會舉辦的「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，在地社區也組團啦啦隊為選手們加油，更結合在地美食與公益團體做愛心，傳達鄉民的好客熱情之心。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說，基金會自2020年起引進「96 自転車系列」國際自由車賽至永靖，希望能藉由國際賽事帶動地方觀光，而永靖鄉為苗木之鄉，今天選手們也在成美文化園區種下希望種子，希望種下對永靖美好的記憶。

今天在地民眾也展現熱情，在風雨中幫選手們加油，擺出各種美食家鄉味參與活動，基金會也邀請合作的弱勢團體慈愛教養院與愛加倍庇護工場擺設攤位，慈愛純米蛋捲、奶油酥條、手工餅乾、Still思提爾咖啡掛耳包等販售，邀大家一起做公益，場面熱鬧。

「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，在地社區也組團啦啦隊為選手們加油。圖／頂新和德文教基金會提供
「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，在地社區也組團啦啦隊為選手們加油。圖／頂新和德文教基金會提供
「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，在地社區也組團啦啦隊為選手們加油。圖／頂新和德文教基金會提供
「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，在地社區也組團啦啦隊為選手們加油。圖／頂新和德文教基金會提供

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