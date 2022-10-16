「96自転車彰化讚」自由車賽永靖登場 鄉民冒雨加油

台灣96自行車協會與頂新和德文教基金會舉辦的「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，在地社區也組團啦啦隊為選手們加油，更結合在地美食與公益團體做愛心，傳達鄉民的好客熱情之心。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說，基金會自2020年起引進「96 自転車系列」國際自由車賽至永靖，希望能藉由國際賽事帶動地方觀光，而永靖鄉為苗木之鄉，今天選手們也在成美文化園區種下希望種子，希望種下對永靖美好的記憶。