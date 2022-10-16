聽新聞
test
0:00 / 0:00
「96自転車彰化讚」自由車賽永靖登場 鄉民冒雨加油
台灣96自行車協會與頂新和德文教基金會舉辦的「96自転車彰化讚」自由車賽今天在永靖鄉登場，在地社區也組團啦啦隊為選手們加油，更結合在地美食與公益團體做愛心，傳達鄉民的好客熱情之心。
頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡說，基金會自2020年起引進「96 自転車系列」國際自由車賽至永靖，希望能藉由國際賽事帶動地方觀光，而永靖鄉為苗木之鄉，今天選手們也在成美文化園區種下希望種子，希望種下對永靖美好的記憶。
今天在地民眾也展現熱情，在風雨中幫選手們加油，擺出各種美食家鄉味參與活動，基金會也邀請合作的弱勢團體慈愛教養院與愛加倍庇護工場擺設攤位，慈愛純米蛋捲、奶油酥條、手工餅乾、Still思提爾咖啡掛耳包等販售，邀大家一起做公益，場面熱鬧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言