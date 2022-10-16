彰化長青卡、員林幸福卡都加值了 看診、停車有優惠

彰化縣長青卡、員林幸福卡最近都加值了！彰化縣長王惠美今天加強行銷提醒長輩們擅用長青卡的福利可免費搭客運、折抵門診基本部分負擔費用50元；而員林市長游振雄也繼續為幸福卡加值，提供二個公有停車場前一小時免費停車優惠，鼓勵民眾好好利用幸福卡。

王惠美今天參加永靖鄉園藝景觀產業園區開幕會時特別提醒長輩可以申辦長青卡，因為每月補助的1000元社福點數用途又放大了，以往只能免費搭員林客運和彰化客運、南投客運等，很多長輩喜歡搭到溪頭玩，今年年8月起，縣府也將統聯客運及國光客運等納入長青幸福卡點數補助範圍內，長輩們可再搭到台北、高雄等8條路線，可全額折抵車資，讓長輩們能四處旅遊、訪友探親。

彰化長青卡更將從11月1日起提供長輩到縣府簽約基層診所就醫，可折抵50元基本部分負擔費用，凡設籍彰化縣的年滿65歲的長輩、55歲至64歲原住民者可到各鄉鎮市公所申辦長青卡，社會處表示，彰化縣65歲以上長輩人口數約22萬人，目前已申辦長青卡的長輩已有約13萬8千人。

而員林市今年發行的幸福卡也成為選舉攻防戰，員林市長參選人陳秋蓉說，不少選民跟她反映，公所與其要發幸福卡，不如發現金，還要辦卡也太不便民。

不過爭取連任的員林市長游振雄說，公所在市代會支持下，今年編列7000多萬元發行「幸福卡」，為辦卡市民儲值600元開卡禮，是希望幸福卡能帶動在地商機，讓民眾留在員林消費，除了員林在地特約商店提供優惠，還能免費搭幸福巴士，原本有限定6歲以上市民才可申辦，但已順應民意再放寬，只要設籍員林市，不限年齡均可申辦。