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台中神岡興建跨橋但大雅端無路銜接 被批「只蓋好斷頭橋」
為打通台中市神岡區昌平路5段135巷無尾巷，神岡區公所斥資298萬元興建跨橋，但大雅端無路銜接，完工2年半至今無法開通，台中市議員參選人蕭隆澤今天勘查後說：「花費公帑改善無尾巷，結果變成斷頭橋」，市府表示，將盡速協調，統籌辦理。
有關神岡社南里通往大雅上楓里道路銜接案，台中市神岡區公所今天說明，橋梁部分，該案於前市長林佳龍任內定案，由建設局補助、神岡區公所興建跨越灌溉溝渠橋樑，方便神岡社南里居民通往大雅區上楓里，已於2019年興建完成。
道路開闢部分，大雅區公所強調，橋梁接通大雅，需經非計劃道路，包括農田水利署水利地、大雅運動園區停車場用地及墓地，尚需相關單位配合辦理地目變更，另水利地則需辦理有償撥用；市府表示，將盡速協調，統籌辦理。
台中地區今天有雨，蕭隆澤今天上午冒雨勘查神岡區昌平路5段135巷，走到巷尾，經過灌溉溝渠的橋被整排紐澤西護欄擋住去路，路面有下陷積水情形。
蕭隆澤表示，神岡區公所為打通無尾巷，讓神岡區社南里直通大雅，原是美意，但已完成神岡段橋樑，大雅端卻無路銜接，形成斷路斷橋的狀況！
蕭隆澤說，盧秀燕團隊橫向溝通失調，神岡、大雅區公所各自為政，盧秀燕更淪為口號治市，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」常掛嘴邊，結果橋樑完工多年卻無路可通很諷刺。
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