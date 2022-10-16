影／南投「埔里跑」今天登場 上千人跑上國道6號

南投「埔里跑」Puli Power山城派對馬拉松因疫停辦2年，今年決議復辦，但一波三折，從3月中旬延期至今天登場，而今天吸引4200人參加，眾跑友更跑上國道六號，是繼2008年世界無車日活動後，相隔14年來再有運動賽事上國6。

「埔里跑」Puli Power 埔里山城派對馬拉松因疫情攪局，前年、去年均停辦，今年規劃復辦，原循往例排定於每年3月第2個周日重啟辦理，未料因國內疫情升溫又延期，延至今天登場，而今天受尼莎颱風影響，不時飄雨，但跑友熱情不減。

主辦單位表示，今年的「埔里跑」山城派對馬拉松以「七勢回歸」為主題，全新規劃路線，路跑起、終點改至新完工的埔里福興溫泉區，更首度申請並獲高速公路局核准跑上有「全台最美國道」之稱的國道6號。

而今天登場的「埔里跑」分為42公里全馬、21公里半馬、12公里挑戰組及3.5公里親子組，共吸引4200多人共襄盛舉，沿途補給站則提供埔里米粉、百香果、茭白筍、紹興香腸等農特產品，為選手補充體力，相當具有在地特色。