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台中電動公車數量來到408輛 盧市府4年成長263輛
台中市最近再交通部核定補助86輛電動公車，全市電動公車數來到408輛，超額完成今年度達290輛電動公車的目標。交通局長葉昭甫說，電動公車除行駛市區，另擴大到清水、沙鹿及大甲等海線地區。
外界傳盧市府承諾電動公車數量新增200輛，但這4年過去，一半數量都未達成。市府指出，盧市府上任，電動公車由145輛成長至今年9月底240輛上路服務，加上最近中央核定補助，數量已達408輛。獲中央核定補助的電動公車，客運業者已下訂單等候交車領牌。
交通局統計，中央最近核定補助的電動公車，包括中鹿客運45路、99路、105路及525路線共33輛；統聯客運、中台灣客運、中鹿客運、巨業交通及台中客運共53輛，新核定共86輛，台中市電動公車總數達408輛。
交通局說，台中市規劃電動公車的車頭及車尾塗裝「白底綠閃電」圖案，提高辨識度，電動公車汰換以重點行政區、學校、醫院及運輸節點的市區客運路線為首要目標。
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