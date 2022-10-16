黑面琵鷺保育季登場 逾30輛金龜車逍遙遊
2022黑面琵鷺保育季系列活動，今在台南七股特生中心黑面琵鷺展示館登場，開幕儀式安排台灣金龜車俱樂部30多輛金龜車100多名親子聚集到七股參加生態保育之旅，相當吸睛。主辦單位也展示一系列黑琵保育圖片，呈現近年來保育成果。
配合黑琵保育季，佳里警分局為維護該活動人車安全，今也安排專案勤務協助周邊交通疏導及防竊勤務。
台南市副市長趙卿惠表示，來台度冬黑面琵鷺連續7年都突破2000隻，大都在台南地區度冬，顯見台南保育成果展現。目前台南黑面琵鷺度冬族群已超過600隻，黑琵保育不只是七股在地或台南人才會關心，而是全台灣都重視。
台南市生態保育學會說，為推動「黑面琵鷺」親子教學及生態觀光旅遊活動，10月30日將舉辦2022「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，且還將舉辦第3度尋找「T85」黑面琵鷺以及「黑琵數來寶」活動，活動可以加入「Line ID （0928749922）或以電子信箱， a7821187@ms62.hinet.net 、或行動電話0928749922洽邱先生。
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