快訊

颱風「尼莎」挾豪雨影響全台 雨勢這天才會緩和

入冬準備封印冷氣…台電揭「保養5步驟」：省電又長壽

桃園活動中心天花板下水柱 他嘆：又經不起老天爺驗收

黑面琵鷺保育季登場 逾30輛金龜車逍遙遊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
黑琵保育季今登場，台灣金龜車俱樂部號召逾30輛金龜車與會相當吸睛。圖／台南市生態保育學會提供
黑琵保育季今登場，台灣金龜車俱樂部號召逾30輛金龜車與會相當吸睛。圖／台南市生態保育學會提供

2022黑面琵鷺保育季系列活動，今在台南七股特生中心黑面琵鷺展示館登場，開幕儀式安排台灣金龜車俱樂部30多輛金龜車100多名親子聚集到七股參加生態保育之旅，相當吸睛。主辦單位也展示一系列黑琵保育圖片，呈現近年來保育成果。

配合黑琵保育季，佳里警分局為維護該活動人車安全，今也安排專案勤務協助周邊交通疏導及防竊勤務。

台南市副市長趙卿惠表示，來台度冬黑面琵鷺連續7年都突破2000隻，大都在台南地區度冬，顯見台南保育成果展現。目前台南黑面琵鷺度冬族群已超過600隻，黑琵保育不只是七股在地或台南人才會關心，而是全台灣都重視。

台南市生態保育學會說，為推動「黑面琵鷺」親子教學及生態觀光旅遊活動，10月30日將舉辦2022「黑面琵鷺親子輕旅行」活動，且還將舉辦第3度尋找「T85」黑面琵鷺以及「黑琵數來寶」活動，活動可以加入「Line ID （0928749922）或以電子信箱， a7821187@ms62.hinet.net 、或行動電話0928749922洽邱先生。

來台度冬的黑面琵鷺目前數量已逾600隻。圖／台南市生態保育學會提供
來台度冬的黑面琵鷺目前數量已逾600隻。圖／台南市生態保育學會提供
黑琵保育季今登場，小朋友一身白色黑琵裝表演相當可愛。圖／台南市生態保育學會提供
黑琵保育季今登場，小朋友一身白色黑琵裝表演相當可愛。圖／台南市生態保育學會提供
2022黑面琵鷺保育季系列活動，今在台南七股特生中心黑面琵鷺展示舘登場。圖／台南市生態保育學會提供
2022黑面琵鷺保育季系列活動，今在台南七股特生中心黑面琵鷺展示舘登場。圖／台南市生態保育學會提供

台南 黑面琵鷺 親子

延伸閱讀

合歡山暗空公園保育有成 星空品質躍升國際銀級標準

蕭邦Alpine Eagle腕表全新松樹綠面 助白尾鷹保育回歸

衛福部台南新營醫院北門分院轉型長照 斥資3億今啟用

台南黑面琵鷺數量突增 國慶連假吸遊客

相關新聞

「時空旅人」先知自己參選號碼？ 里長親自現身給答案了

年底九合一大選僅剩41天，街頭隨處可見參選人競選看板，但就有民眾發現，明明尚未抽籤參選號碼，但台中南屯三厝里長黃俊銘，卻...

黑面琵鷺保育季登場 逾30輛金龜車逍遙遊

2022黑面琵鷺保育季系列活動，今在台南七股特生中心黑面琵鷺展示館登場，開幕儀式安排台灣金龜車俱樂部30多輛金龜車100...

六都首推 台中通過「地方稅加計利息分期繳納辦法」

台中市市政會議通過六都首創「地方稅加計利息分期繳納辦法」，協助繳納税金有困難的民眾。

影／永靖園藝景觀產業園區開幕 價值600萬元苗木供參觀

彰化縣永靖鄉園藝景觀產業園區今天開幕，彰化縣長王惠美表示，此園區由縣府、公所爭取前瞻建設經費共斥資8900萬元設置，未來...

影／合歡山刮12級強風、吹垮武嶺亭施工圍籬 竟有遊客闖入

受尼莎颱風影響，雨彈襲北台灣和東部，中部地區雨勢還好，但山區風勢不小，合歡山武嶺亭觀景平台的施工圍籬耐不住強風被吹垮，公...

冒著強雨陣雨 彰化450名志工淨海、共清除800公斤垃圾

彰化縣政府今天上午在有「招潮蟹故鄉」美譽的伸港溼地舉辦淨海活動，由縣長王惠美帶領450位志工及各界人士，冒著強風陣雨，合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。