黑面琵鷺保育季登場 逾30輛金龜車逍遙遊

2022黑面琵鷺保育季系列活動，今在台南七股特生中心黑面琵鷺展示館登場，開幕儀式安排台灣金龜車俱樂部30多輛金龜車100多名親子聚集到七股參加生態保育之旅，相當吸睛。主辦單位也展示一系列黑琵保育圖片，呈現近年來保育成果。

配合黑琵保育季，佳里警分局為維護該活動人車安全，今也安排專案勤務協助周邊交通疏導及防竊勤務。

台南市副市長趙卿惠表示，來台度冬黑面琵鷺連續7年都突破2000隻，大都在台南地區度冬，顯見台南保育成果展現。目前台南黑面琵鷺度冬族群已超過600隻，黑琵保育不只是七股在地或台南人才會關心，而是全台灣都重視。