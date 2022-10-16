影／永靖園藝景觀產業園區開幕 價值600萬元苗木供參觀

彰化縣永靖鄉園藝景觀產業園區今天開幕，彰化縣長王惠美表示，此園區由縣府、公所爭取前瞻建設經費共斥資8900萬元設置，未來希望卸接永靖苗木之鄉、鄰近田尾花卉故鄉，再延伸到溪州鄉等形成一個綠色廊道，也盼引進更多園藝創意帶動地方觀光發展。

王惠美今天與經濟部中小企業處副處長陳秘順、永靖鄉長詹木根及多位議員劉惠娟、黃正盛、張欣倩、張錦昆、永靖鄉代會主席詹雅婷等人參與永靖鄉園藝景觀產業園區開幕典禮，並舉行米食果苗節、農特產品推廣活動，雖上午下著細雨，但場面熱情不減。

繼彰化縣溪州鄉景觀苗木生產專區之後，彰化縣第二大「永靖鄉園藝景觀產業園區」今天開園，王惠美說，「永靖鄉園藝景觀產業園區」面積7.6公頃，由縣府向經濟部中小企業處爭取前瞻建設計畫，中央共補助7120萬元，縣府與公所地方配合款1780萬元開發完成後，移交永靖公所維護管理及後續招商工作。

王惠美說，彰化縣是全國面積最大的景觀苗木生產地，尤其永靖鄉的苗木栽培技術及景觀造景設計水準聞名全國，園區希望能提供園藝景觀業者一個苗木造景展示空間，也結合田尾和溪州等鄉鎮串連成觀光廊道，尤其如果民眾有閒置的三合院等未來也可以整理成民宿，提供背包客住宿選擇，發展二日遊觀光產業。

永靖鄉長詹木根表示，永靖鄉園藝景觀產業園區包含服務中心、滯洪池、園區環園步道、景觀綠帶等設施，並規畫15個景觀單元，目前招商順利，共有6名業者承租，已出租13個單元，剩餘2單元鄉公所規畫提供鄉內學校團體，作為園藝DIY及食農教育體驗，進駐廠商正逐步打造屬於各單元特色園藝景觀，目前已有百年老樹及50年以上的松柏樹種於園區展示，未來更將結合茶藝、組合盆栽等親子互動體驗發展。

今天王惠美等人也在園區業者解說下參觀，包括價值600萬元的苗木壽娘子，今天在田尾還有一場田尾園藝設計展，在永靖成美文化園也舉辦自行車賽。