冒著強雨陣雨 彰化450名志工淨海 共清除800公斤垃圾

彰化縣政府今天上午在有「招潮蟹故鄉」美譽的伸港溼地舉辦淨海活動，由縣長王惠美帶領450位志工及各界人士，冒著強風陣雨，合力清除800公斤垃圾。王惠美表示，海灘廢棄物以寶特瓶、保麗龍等塑膠類最多，呼籲大家少用免洗餐具、多自備使用環保餐具，才能減少廢棄物產生。

此一「彰化有愛，海廢不在」海洋環境教育宣導暨淨海活動，參與者包括彰化縣長王惠美、海洋委員會海洋保育署主秘林天賞、彰化區漁會理事長林明壽、總幹事陳諸讚、各級民代等人，活動中，並王惠美與彰化區漁會簽署「彰化縣海洋油汙染緊急應變支援合作協議備忘錄」，針對彰化縣海域發生海洋油汙染事件時，由區漁會協助媒合船舶支援海上應變，縣府則支援應變資材及設備並監督汙染者改善，共同降低生態及漁業損失。

隨後，450名志工穿著雨衣冒著寒風，人手拿著夾子及塑膠袋，沿著海灘撿拾，原本堆積沙灘的保麗龍、塑膠杯袋及瓶子等廢棄物，明顯乾淨清爽許多。環保局表示，統計今天的淨海活動，共合力清除800公斤垃圾，其中一般垃圾占了500公斤、資源垃圾占了300公斤。

王惠美表示，海灘廢棄物以寶特瓶、保麗龍等塑膠類最多，彰化海域有白海豚，若不慎誤食漂流的塑膠廢棄物，會導致死亡且數量減少，因此大家來此淨灘是在做功德，呼籲大家少用免洗餐具、多自備使用環保餐具，才能減少廢棄物產生。

王惠美指出，彰化沿海地區大約有61公里海岸線，有37公里分別由21個單位認養且不定期進行維護淨灘，其餘還沒有被認養的區段，縣府會持續媒合認養。縣府特別感謝彰化區漁會合作招募在地漁民、蚵農成立環保艦隊，在出海過程同時協助清除海上漂流垃圾，目前全縣已經有250船（車）加入守護海洋行列，到目前已清除近3000公斤的海漂垃圾，使海洋更乾淨。

海洋委員會海洋保育署主秘林天賞表示，參與淨灘是在做功德，助人也助己，海洋委員會海洋保育署會持續挹注更多經費補助彰化縣政府執行海岸清潔的工作，以達到永續環境。