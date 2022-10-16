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奇幻光影、大型幻術秀表演 「豐后女將」蔡怡萱續辦活動
台中市議員第4選區（豐原、后里）參選人「豐后女將」蔡怡萱，昨晚在豐原圳寮里福德宮廟埕舉辦奇幻光影、大型幻術秀表演，和魔幻氣球DIY活動，吸引數百位人到場，許多家長陪小朋友一起同樂。
繼9月24日下午，「豐后女將」蔡怡萱在田心公園舉辦「怡起童樂‧熱情萱讚了」水陸活動，受到大小朋友歡迎後，競選總部安排10、11月，再規劃分別在豐原、后里舉辦4場「怡起童樂‧熱情萱讚了！」系列活動，有奇幻光影、大型幻術秀、泡泡派對、魔幻泡泡大型幻術秀、川劇變臉、中國戲法72變。
第一場昨晚在豐原圳寮里福德宮舉行，蔡怡萱與到場的家長、小朋友互動，原本在「蔡怡萱‧豐后女將」粉絲團報名只有100名，到場擠滿了近300人，氣氛熱絡。
迷思魔幻劇團KK團長帶領下，有奇幻光影、大型幻術秀表演，及魔幻氣球DIY活動，期間「豐后女將」蔡怡萱也下場與大家一起同樂，並提供有獎徵答，獎品雖只有棉花糖，搶答的小朋友卻很熱烈。
「怡起童樂‧熱情萱讚了！」系列親子活動，29日晚上將在豐原舉行夢想起飛‧泡泡派對；11月6日在后里辦理魔幻泡泡大型幻術秀；11月12日在豐原舉辦川劇變臉、中國戲法72變。
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