重振彰化永樂商圈 「回來祭」後 風格市集接力登場

為重振彰化市永樂商圈昔日繁華,彰化縣政府舉辦一系列Back to the Street永樂回來祭活動,昨晚以「世代街唱-永樂NOW/鬧」演唱會打頭陣,重拾人氣,縣府青年發展處表示,10月22日及23日在永樂街還有為期2日的風格市集,後續並有走讀導覽、工作坊等活動,期望活化永樂商圈,鼓勵青年返鄉就創業。

彰化市永樂商圈曾是彰化最熱鬧的夜市,卻因停車不便,以及商圈內商品沒有特色、餐飲小吃不足,吸引不了消費大眾,加上宅配、網購發達,實體店面經營困難,因此超過一半的店內未營業,甚至充斥著夾娃娃店,日趨沒落。縣府及市公所想方設法,結合商圈店家透過活動舉辦及引進年輕人返鄉開特設文創商店、工作室,希望活化商圈,重拾昔日繁華。

彰化縣政府去年329青年節成立的青年發展處,由曾在紐約擔任職業建築師有10年之久,回到台灣創立了數個品牌的黃金樺 ,就肩負起重振及創新永樂商圈的任務,在縣府相關局處配合下,除輔導年輕人進駐永樂商圈,形塑文創特色,近來,民眾已感受到永樂商圈逐漸有了活力,此次並透過一系列Back to the Street永樂回來祭活動,推高更一波熱潮。

昨晚在永樂街的「世代街唱-永樂NOW/鬧」演唱會,特別邀請到彰化超人氣在地樂團微醺開根以及學生樂團無尾熊貓來暖場表演,接著邀請到同為彰化人的青春甜美歌手卓文萱、金曲最佳新人?te壞特、創作才子蔡明仁及超人氣偶像小樂吳思賢演出,最後,由跨世代實力唱將林凡壓軸登場,湧來永樂商圈難得的人潮。

彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯、議員、各級民代、彰化市永樂商圈發展協會理事長鍾正軒等人,都到場同樂。王惠美說,近期縣府透過青年創業基金到青年展店租金補助計畫,協助多名年輕朋友進駐永樂商圈,讓過去非常具有歷史、文化的永樂街,讓它創生再新生,能夠讓更多青年朋友進駐永樂商圈,讓永樂商圈特有的元素來發揮。