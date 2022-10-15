中彰重大工程進度 盧秀燕公布：和美大橋27日開工
尋求連任的國民黨台中市長盧秀燕今天下午與無黨的市議員參選人林昊佑在大肚區成立聯合競總。盧秀燕對大肚鄉親期盼已久的和美大橋進度當場公布，和美大橋已經發包成功，預計27日下午將舉辦開工典禮。
負責發包的台中市建設局說明，橫跨台中、彰化烏溪兩岸的大肚和美大橋工程總經費超過30億元，今年6月通過行政院經費審議後發包工程，但因疫情、國際情勢等因素影響，2度流標，經重新招標，日前完成發包。
盧秀燕、林昊佑聯合競選總部成立大會，立委、盧秀燕競選總幹事江啟臣、立委楊瓊瓔委員、前立委顏寬恒、市議員林汝洲、台中市副市長黃國榮、大肚區農會總幹事趙信賓及多位在地里長到場支持。
盧秀燕站台說，她跟林昊佑的父親、市議員林汝洲是情義相挺的好夥伴，4年前她首次長第一場造勢就在大肚，當時就是林汝洲幫忙打點，來了很多支持的鄉親，給了她很大的信心，現在林汝洲要世代交棒，她一定要來相挺。
盧秀燕指出，她擔任市長後，林汝洲告訴她，華南路向東延伸銜接至向上路工程，在地人等待10多年，一定要做，如今已經開工，而同樣眾人期盼已久的和美大橋，也已經發包成功，27日下午將舉辦開工典禮。華南路向東延伸銜接至向上路工程、和美大橋工程，需要每年編列預算才能持續，所以需要有在地議員在議會支持，大肚區一定要有在地出身的議員，林汝洲交棒林昊佑，懇請鄉親幫忙顧票、拉票。
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