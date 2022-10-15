馬拉桑野餐趣人潮爆滿 南投茶博8天吸客72萬人

南投世界茶業博覽會「馬拉桑野餐趣」今天在中興新村大操場登場，500組幸運民眾逾3千人在綠地席地野餐，在涼爽秋日午後，和親朋好友家人圍坐在草地上，品味好茶和信義鄉農特產品及特色餐點，聆聽音樂表演，體驗「浮生半日閒」愜意，還有民眾巧思布置野餐展現創意，讓茶博茶香人情味更濃。

南投縣長林明溱說，南投世界茶業博覽會精彩不斷，活動進入第8天，參觀超過70萬人次，各展售攤位業績長紅。「馬拉桑野餐趣」是茶博招牌之一，由信義鄉農會承辦，每年受到民眾熱烈歡迎，今年開放報名僅3分鐘，500組爆滿狀態，信義鄉農會後開會討論決定全數受理報名，讓更多民眾也能共度美好的野餐回憶。

信義農會表示，馬拉桑野餐趣報名費999元，可獲得野餐袋一組，其中包括南投縣信義鄉生產的梅子果凍條、雜糧米麵包、烏梅汁、布農紅茶等在地農特產品，並提供野餐墊，內容超值，又可享受草地野餐樂趣，每年都受到民眾熱愛。

今天邀請男神主廚陳德烈出席代言行銷茶葉、咖啡、巧克力等南投在地產業，並示範製作泡菜外，還有詹姆士樂團的音樂表演；南投民族舞蹈團的風降、魚戲清波樣、花團錦簇舞娉婷、傣鄉風情演出；營北國中的舞獅慶國慶，增加野餐樂趣。