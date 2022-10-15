台中心理健康及精神衛生博覽會今草悟道登場

台中市衛生局今天在草悟道舉辦「2022從心開始」心理健康及精神衛生博覽會，由台中市臨床心理師公會、諮商心理師公會及心理機構設置互動性體驗攤位，透過桌遊、牌卡、纏繞畫教導民眾紓壓小技巧。現場還有精神照護及復健機構成果展示區，展現手作藝品成果，康復之友藉由介紹產品特色，學習融入人群。

台中市衛生局長曾梓展說，受新冠疫情影響，民眾出現不安、憂鬱、焦慮、痛苦或失眠等情緒或症狀，顯見維護心理健康刻不容緩，響應世界心理健康日，訂9至10月為「心理健康月」，推廣心理健康系列活動。

曾梓展指出，邀台中市臨床心理師公會理事長柯慧貞、諮商心理師公會理事長王郁茗、醫事檢驗師公會理事長吳孟達、驗光師公會理事長謝孝杭、放射師公會理事長陳駿宏、牙體技術師公會理事長陳階翰及心理健康相關機構、團體響應，參加者有機會獲限量禮品，歡迎共襄盛舉。

另外，活動特邀師大設計系「涕川暗流」團隊，運用VR虛擬實境、擬真聲響及3D動畫，將憂鬱症患者內心世界具象化，幫助民眾獲得心理健康及精神衛生相關資訊，消除對心理疾病的誤解。更多台中市心理健康月系列活動，詳見「台中市衛生局-健康小衛星」Facebook粉絲專頁或「台中市社區心理衛生中心」LINE官方帳號。