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劉哲志辦畫展 傳統山水、夏荷用西畫呈現

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
劉哲志經常造訪台南白河，面對千姿百態的荷田，交錯線條與衝突的色塊，就像一幅抽象畫，讓他忍不住一畫再畫，造就「夏荷」系列作品。圖／劉哲志提供
劉哲志經常造訪台南白河，面對千姿百態的荷田，交錯線條與衝突的色塊，就像一幅抽象畫，讓他忍不住一畫再畫，造就「夏荷」系列作品。圖／劉哲志提供

台灣中部美術協會暨台中市美術協會理事長劉哲志今起至11月2日止，在台中市大墩文化中心大墩藝廊舉辦第35次個展，此次個展以油畫、水彩作品為主，劉哲志一直致力將東方元素融入西畫之中，這次更嘗試將傳統山水、夏荷題材，用西畫方式呈現，搭配書法、詩作、水墨畫，詮釋獨一無二的東方氣韻。

51歲劉哲志來自苗栗，2歲隨父母移居台中至今，他是科班出身的藝術家，濃厚的東方底蘊是他最為人熟知的繪畫風格，常將水墨皴法及墨法入畫，獨特的東方語彙不斷貫穿著他的創作；喜歡到處旅行的他也常將各處風景內化，用獨特的方式在畫中詮釋著旅遊時的心情，呈現一種非具象的意境。

劉哲志此次展出共50餘件作品，分成山海和夏荷兩大系列，山川、雲海、夏荷在他獨特的筆法及大膽用色下，呈現抽象逸趣，他還賦詩寫成書法作品搭配，讓東西方書畫特色在展場交會。

山海系列，劉哲志以「風起雲湧」畫作為例，指出他2年多前造訪大陸張家界，面對著自然的宏偉造化，讓他感到自身渺小，奇石與雲海似乎進行著一場搏鬥，時而勝出、時而退敗，隱約中彷彿在告訴我們任何事都無須強求，如同千變萬化的雲彩，產生了許多稍縱即逝的美麗，不同樣貌卻風情萬千、精采連連。

劉哲志說，人生正是如此，很多事做了不一定可以成功，但不做一定無法成功，他藉這件作品期許自己堅持下去，成為一個獨一無二的人，在每個領域裡都是那個攻山頭的勇者，都能綻放光芒。

荷花的美讓歷代文人流連忘返，劉哲志說，他也經常造訪台南白河，面對千姿百態的荷田，交錯線條與衝突的色塊，就像一幅抽象畫，讓他忍不住一畫再畫。對他而言，夏荷暗喻著人生的態度，清新脫俗風姿高雅，也期許自己在每個階段、每個領域，都能夠活出自己的高度。

劉哲志（右）在台中市大墩文化中心舉辦畫展，台中市文化局副局長曾能汀（左）前往打氣。圖／劉哲志提供
劉哲志（右）在台中市大墩文化中心舉辦畫展，台中市文化局副局長曾能汀（左）前往打氣。圖／劉哲志提供
劉哲志2年多前造訪大陸張家界，面對著大自然的宏偉造化，讓他深深感到自身渺小，「風起雲湧」畫作中，奇石與雲海似乎進行搏鬥，時而勝出、時而退敗，隱約中彷彿告訴我們任何事都無須強求。圖／劉哲志提供
劉哲志2年多前造訪大陸張家界，面對著大自然的宏偉造化，讓他深深感到自身渺小，「風起雲湧」畫作中，奇石與雲海似乎進行搏鬥，時而勝出、時而退敗，隱約中彷彿告訴我們任何事都無須強求。圖／劉哲志提供

台中市 白河 藝術家 水墨畫 荷花

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