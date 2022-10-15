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彰化辦勞資健行 王惠美：彰化失業率全國第二低

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化舉辦勞資健行休閒暨產業市集活動，自彰化縣70個事業單位及工會團體逾3500位勞資參加健走。記者林敬家／攝影
彰化舉辦勞資健行休閒暨產業市集活動，自彰化縣70個事業單位及工會團體逾3500位勞資參加健走。記者林敬家／攝影

彰化縣府今天舉辦勞資健行，縣長王惠美說，在基層走動時，發現近期景氣斷崖式下滑，但企業與縣府公私協力，讓彰化縣今年上半年平均失業率創下3.6%，低於全國失業率3.66%，為全國第2低，也希望企業一起提高整體薪資

彰化縣70個事業單位及工會團體逾3500位勞資上午在彰化師範大學寶山校區展開健走活動，彰化縣長王惠美表示，過去每年都會舉辦勞資運動會，勞資雙方一起在體育場上競技，因為疫情今年換個方式走出戶外，讓大家更瞭解八卦山的美。

王惠美也表示，景氣下滑但勞工是企業最好的資產，所以在就業的媒合上，沒有2萬7000元以上薪資，縣府就不會協助在大型就業博覽會就業媒合，希望藉此提高彰化薪資。

王惠美也指出，台灣未來能否進入TPP(跨太平洋夥伴協定)、RCEP(區域全面經濟夥伴協定)，將是未來產業界面臨的重要課題，希望中央政府能夠面對問題，及早因應，讓企業產品外銷不被增收關稅。也希望企業界及早重視碳中和議題，由於歐美國家非常重視，如果沒有及早因應，將對企業的營運成本造成極大負擔。

彰化舉辦勞資健行休閒暨產業市集活動，自彰化縣70個事業單位及工會團體逾3500位勞資參加健走。記者林敬家／攝影
彰化舉辦勞資健行休閒暨產業市集活動，自彰化縣70個事業單位及工會團體逾3500位勞資參加健走。記者林敬家／攝影

王惠美 薪資

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