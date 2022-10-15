彰化辦勞資健行 王惠美：彰化失業率全國第二低

彰化縣府今天舉辦勞資健行，縣長王惠美說，在基層走動時，發現近期景氣斷崖式下滑，但企業與縣府公私協力，讓彰化縣今年上半年平均失業率創下3.6%，低於全國失業率3.66%，為全國第2低，也希望企業一起提高整體薪資。

彰化縣70個事業單位及工會團體逾3500位勞資上午在彰化師範大學寶山校區展開健走活動，彰化縣長王惠美表示，過去每年都會舉辦勞資運動會，勞資雙方一起在體育場上競技，因為疫情今年換個方式走出戶外，讓大家更瞭解八卦山的美。

王惠美也表示，景氣下滑但勞工是企業最好的資產，所以在就業的媒合上，沒有2萬7000元以上薪資，縣府就不會協助在大型就業博覽會就業媒合，希望藉此提高彰化薪資。