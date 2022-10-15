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彰化馬拉松季開跑 今織襪故鄉社頭齊步走 消費抽好康

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭2022織足健走今天齊步走，今、明兩天另有台灣製MIT微笑標章產品展售會。圖／縣政府提供
彰化縣社頭2022織足健走今天齊步走，今、明兩天另有台灣製MIT微笑標章產品展售會。圖／縣政府提供

彰化縣第二場馬拉松嘉年華今天在社頭鄉齊步走，約500名民眾參加，從社頭「織足藏樂館」健走到縣定歷史古蹟社頭月眉池劉氏古厝，走回社頭鄉織足藏樂館，可逛台灣製MIT微笑標章產品展售會，消費滿300元可獲摸彩券1張，有機會抱回最大獎50吋液晶電視等好禮。

今天秋高氣爽，織足藏樂館廣場聚集約500名民眾，時值選舉熱季，除了縣長王惠美、經濟部工業局主秘周崇斌，活動形同各級民代和參選人大集合，王惠美為健走鳴槍，民眾很有秩序往目的地邁進，全程5公里。

王惠美說，今年提倡全民運動風氣，特別規畫辦理2022彰化縣政府馬拉松嘉年活動，上周日2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松先登場，今天社頭2022織足健走，本（10）月30日2022員林市獅子盃親子路跑、11月6日2022戀戀二水-跑水馬拉松、11月13日台灣米倉-田中馬拉松、12月4日二林伯立歐蕎麥公益路跑，每一場賽事都充滿彰化人的濃濃人情味。

「彰化社頭2022織足健走，幸福永久活動」今、明兩日舉辦台灣製MIT微笑標章產品展售會，有MIT紡織業者、地方農特產品及文創市集，在展售會消費滿300元即可獲得摸彩券1張，有機會帶走50吋液晶電視、平板電腦、智慧型手機及智慧型手環等多項好禮。

馬拉松 健走

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