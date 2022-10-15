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影／與柯P合體選舉布條遭眼割影片曝光 警鎖定對象

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市議員參選人江和樹與黨主席柯文哲合體布條遭毀損。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員參選人江和樹與黨主席柯文哲合體布條遭毀損。圖／江和樹提供

民眾黨台中市議員參選人江和樹與黨主席柯文哲合體的選舉布條屢遭破壞，懸掛在大里區中興路二段的選舉布條今天上午8時6分遭人割損人像雙眼，旋即搭公車離去，影像曝光。江和樹發現後報警，警方說，獲報後立即偵辦並鎖定對象，全案將依違反選罷法及毀損罪偵辦。

江和樹說，他獲報有一名60多歲男子以利器割損掛在大里區中興路二段的布條，但政治立場不同、不喜歡他或柯文哲，不需要用這種手段吧？他真的很無辜。

江和樹與柯文哲合體的選舉布條被毀損事件不只這一樁，懸掛在霧峰區吉峰路的選舉布條，本月一日深夜遭人割去兩人頭像，警方將涉案的64歲何姓男子約談到案，何承認美工刀割的，但他無政治意圖，可能是吃了安眠藥意識不清而為，詢後依毀損、違反選舉罷免法等罪嫌法辦。

民眾黨台中市議員參選人江和樹與黨主席柯文哲合體布條遭毀損。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員參選人江和樹與黨主席柯文哲合體布條遭毀損。圖／江和樹提供

柯文哲 議員

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