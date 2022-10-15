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濁水溪彰化堤岸1年240件濫倒廢棄物 四河局裝「天眼」取締

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
第四河川局和彰化縣溪州鄉公所今天清理濁水溪河堤和河岸。記者簡慧珍／攝影
第四河川局和彰化縣溪州鄉公所今天清理濁水溪河堤和河岸。記者簡慧珍／攝影

彰化縣濁水溪河堤沿線民居稀少，成了濫倒垃圾樂園，第四河川局每月平均接獲和查報至少20件偷倒廢棄物案件，今天再度攜手溪州鄉公所，發動溪州鄉志工撿拾河堤垃圾；四河局長李友平表示，民眾把河堤當雜物堆置場，用各種形式載運到河堤，四河局會繼續和鄉公所合作取締濫倒廢棄物。

溪州鄉公所號召300多名鄉民參加今天聯合淨堤及兒童著色活動，鄉長江淑芬和李友平一邊走一邊撿拾河堤垃圾，內容五花八門，有建築木料、磚塊、番石榴枯枝、枯竹，最讓淨堤志工哭笑不得的是，民眾不願等資源回收車，把資源回收品混合廢棄物放在保麗龍箱內擺在河堤上，讓淨堤志工和清潔隊收走。

「你不丟，我們就不用撿。」鄉長江淑芬說，環境好要靠大家維護，溪州鄉的濁水溪河堤常有不肖民眾亂丟垃扱，四河局多次補助溪州鄉公所淨堤，如果民眾能守法不汙染環境，公部門不必這樣勞師動眾。

李友平表示，今天淨堤看到很多家戶廢棄物，雖然放在河堤上面不影響交通安全，但影響環境觀瞻，鄉公所在大庄村施做河堤3D彩繪，希望發展溪州鄉觀光輕旅行，四河局也會選點增加彩繪景點，協助推廣觀光，如果民眾繼續亂丟廢棄物破壞景觀，影響溪州鄉觀光旅遊。

李友平又表示，四河局每個月平均接獲20件濫倒垃圾檢舉案，3天前大城鄉的濁水溪岸發生火災，黑色濃煙直竄夜空，消防分隊趕到澆熄並挖開火堆，原來是不肖回收業者燃燒機車廢棄坐墊，企圖燒光泡棉，拿走值錢的金屬座椅架，火燒泡棉釋出有毒氣體和物質，四河局已著手追查亂丟和放火的不肖業者，並加強布建錄影監視器抓偷倒垃圾。

今天大莊國小學童參加兒童著色活動，校長呂彥億說，淨堤結合彩繪讓小朋友知道保護環境的重要性，聯合國近年推動永續的觀念，透過淨堤和彩繪培養鄉土永續概念是有意義。江淑芬也說，小朋友為畫紙上的水滴著色，認為從水滴聯想到汙染，溪州鄉靠著濁水溪灌溉孕育優良農作物，若沒愛護環境亂丟垃圾，將傷害溪州鄉整體產業。

彰化縣溪州鄉小朋友參加淨堤彩繪。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉小朋友參加淨堤彩繪。記者簡慧珍／攝影

廢棄物 濁水溪 鄉長

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