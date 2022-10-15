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時力彰化縣議員吳韋達四面楚歌 醫界、環保人士相挺拉票

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
時代力量彰化黨部今天舉辦造勢，前黨主席黃國昌出席相挺。記者林敬家／攝影
時代力量彰化黨部今天舉辦造勢，前黨主席黃國昌出席相挺。記者林敬家／攝影

時代力量於彰化縣議員吳韋達爭取連任，4年前他頂著荷蘭物理博士的背景投入選舉，在傳統選舉中殺出重圍，但今年他所參選的彰化第一選區老將新人輩出，藍綠夾殺下外界認為「不好選」，時力前黨主席黃國昌今天陪同拜票，對於選情他指出，吳韋達拜票仍像3年前一樣生澀，但認真的議員需要更多人支持相挺。

5合1年底選舉時力彰化提名2席縣議員，除了吳韋達，彰化縣第四選區參選人鄭宇焱，另有彰化市南區市民代表參選人王威程、彰化市東區市民代表參選人黃宥馨、埔心鄉民代表參選人黃金吉、秀水鄉民代表參選人陳昀志；今天舉行聯合競選總部成立。

現場上百名支持者，許多工作人員是情義相挺幫忙，喬友大樓大火罹難消防員陳志帆的家人也來支持，另包括花壇國際青年商會會長洪宇風、台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃、台灣護樹聯盟創會理事長張美惠等環保與醫界專業人士都來拉票。

時代力量黨主席陳椒華說，時代力量在彰化甚至中部是很重要的力量，因為吳韋達是現在時力中部唯一的議員，拜託選民要讓這次六名候選人都當選。

黃國昌說，2018年吳韋達剛從荷蘭回台灣，他第一次參選就獲得8千多票，他在議會用具體行動展現認真和專業，百分之百的出席率與質詢率，總共203次質詢是第一名，這是認真議員該有的樣子，彰化喬友大火之後，吳韋達也尋求藍綠支持，成為彰化首度提出自治條例的議員，推動彰化公寓大廈管理自治條例。

吳韋達本屆以非典型候選人獲得選民青睞，上任後也跳脫傳統框架，不跑攤、沒樁腳組織，但投入法案、關心施政，議會開議不缺席，質詢官員做足準備，對於縣政監督認真、努力沒話說，但彰化第一選區有24名候選人應選13人，如此競爭之下，外界認為，選戰最後關頭時力要卯勁爭取不願在藍綠爛蘋果中選擇的選民。

彰化縣議員吳韋達與南區代表參選人王威程、東區代表參選人黃宥馨今天成立聯合競選總部。記者林敬家／攝影
彰化縣議員吳韋達與南區代表參選人王威程、東區代表參選人黃宥馨今天成立聯合競選總部。記者林敬家／攝影
時代力量縣議員參選人吳韋達爭取連任，今天舉辦競選總部成立。記者林敬家／攝影
時代力量縣議員參選人吳韋達爭取連任，今天舉辦競選總部成立。記者林敬家／攝影

吳韋達 議員

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