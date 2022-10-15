我是小英雄運動會 特殊兒與長者奪獎牌

華人文化較擔心身心障礙兒童與高齡長輩受傷，而特殊兒童無法實際參加校園的運動賽事，弘毓基金會今在大甲體育場舉辦第6屆「我是小英雄運動會─特殊兒童暨長者運動嘉年華」，75位特殊兒童及長者在跑道上奔馳，一圓運動家精神。

弘毓基金會表示，活動內容包含：棒球、木頭障礙賽、射箭、80公尺競賽、彩虹傘等難易度適中的闖關體驗項目，今年更獲得在地社團大甲鳳凰獅子會捐助活動經費，現場有視力保健及血糖檢測等攤位，在地小農攤位、拍照打卡互動區及愛心義賣。

丞丞今年10歲，因腦性麻痺四肢僵硬，患有中度身心障礙的他，從未參加過學校運動會，看到其他孩童在運動場上揮灑汗水，卻只能在一旁當應援團；去年丞丞參加小英雄運動會，首次親自下場參加運動賽事，拿到屬於自己的獎牌，相當難忘。

今年，丞丞再次挑戰自己，雖然賽跑比賽時幾度出現放棄念頭，但志工姊姊牽著他的手並不斷鼓勵，最終丞丞完成了不可能的任務，他握著獎牌瞬間，開心的擁抱志工姊姊，大會也響起了掌聲。

仁馨樂活園區今年有15位長輩參加賽事，平均年齡80歲，其中年紀最大的91歲阿公2度參加運動會，帶領大家在場上與小英雄熱血運動，園區更邀請家屬陪同見證長輩們榮耀奪牌的努力過程。

弘毓基金會董事長王乃弘表示，特殊兒童在家庭及社區中常受到較多的保護或限制，平常在校園中也很難參與到全程的運動項目，透過運動賽事的參與，幫助他們肯定自我，學習與社區人群互動合作。