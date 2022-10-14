彰化志工吉祥物被笑翻 最後命名「夯吉寶」原因超暖

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府日前舉辦彰化縣志願服務吉祥物姓名徵選結果出爐，最後投票數最高為「夯吉寶」。圖／彰化縣府提供
彰化縣府日前舉辦彰化縣志願服務吉祥物姓名徵選結果出爐，最後投票數最高為「夯吉寶」。圖／彰化縣府提供

彰化縣府日前舉辦彰化縣志願服務吉祥物姓名徵選活動引起，卻因海報上的圖樣與原設計圖不一樣，被認為過於簡化整個設計「走鐘」引起討論，小小的活動也因此被炒熱，命名投票結果今天正式出爐，最後投票數最高為「夯吉寶」，包容著彰化26個鄉鎮市，也象徵彰化志工服務無私、不分地區愛護彰化的心。

彰化縣志願服務吉祥物在海報呈現有人笑稱像一塊雞排、胎記甚至像脂肪肝，甚至紅到國外，社會處指出，命名票選活動總投票數共計2837票，第1名優勝為「夯吉寶」獲得962票，「夯吉寶」投稿者的命名意涵取自「地瓜」的台語。

投稿者認為，吉祥物推出之初，並不受大多數人看好，多半批評外觀不美觀，但仔細一看，他的肚子包容著彰化26個鄉鎮市，如同地瓜般雖外皮粗糙，實則內心柔軟富含營養價值，獲得大多鄉親青睞、最終脫穎而出。其他4名佳作分別為彰之助、歐邦倪、古力彰、志多星。

社會處也說，吉祥物徵選及命名活動辦理過程中獲得鄉親及網友的關注及指教，縣府社會處皆虛心接受，策進未來，讓各項活動及政策更臻完善。

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