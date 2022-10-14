彰化最大福佬客聚落南昌堂免費參觀 本月底共融公園有市集
彰化縣約有50萬名福佬客，號稱全台灣福佬客最大縣，埔心鄉是福老客人口最密集的鄉鎮，本月將在鄉內二重村南昌堂和埔心鄉首座共融式兒童公園舉辦2022心故鄉農村漫遊；鄉公所今天表示，斥資2千萬元整修的南昌堂周休二日免費導覽，平常日要預約，鄉公所費心擺放許多客家文物，民眾可參觀彰化縣這處唯一的客家亮點。
鄉長張乘瑜今天擔任導覽員，為遊客解說南昌堂和客家文化。他表示，客家人遷居埔心鄉已經不會講客家話，融入當地河洛人生活圈，都講河洛話，但建築形式仍遵照客家傳統，房屋不是坐西向東就是坐東向西，器物也是客家族群習慣使用的。
埔心鄉公所積極爭取「埔心鄉福佬客心文化×心產業×智慧場域建構計畫」，今（13）日下午五點半在黃姓宗祠前舉辦整建設計的討論工作坊，黃氏家族宗親相當踴躍參與設計討論，張乘瑜強調推動福佬客文化的決心與方向，絕對要讓埔心鄉成為全台灣最具有代表性的福佬客文化發揚地。
氏宗親代表黃鴻振表示，宗親十分關心計畫的執行情形，更希望宗祠周邊空間整理完成後，可做社區銀髮族日間照護、村民聚會的重要場所、背包客旅棧及藝術家駐村據點，期望埔心鄉公所能趕快完成宗親的共同願景。
埔心鄉公所本（10）月29日星期六下午1點到晚上9點，將在埔心鄉首座兒童共融公園舉行為2022心故鄉農村漫遊，但全天都有農村社區農特產品展售、文創商品市集、農村社區手作植物染、捏塑達人教你農村意象捏塑、菇菇小農夫親子DIY、福佬客農村文化及葡萄農場導覽等活動，預計超過15家農特產品攤位與30個在地美食與文創攤位進駐，鄉公所邀請知名歌手獻唱。
埔心鄉南昌堂獲客家委員會補助約2千萬元，2018年發包修復，2019年完工，鄉公所徵集客家文物放在虎邊的三條護龍房間展示，有紅眠床、梳妝台、大灶、八仙桌椅和各式采籃、鍋碗瓢盆，古色古香，被電視連續劇製作單位租用拍攝有關台灣的傳奇故事。
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