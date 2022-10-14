日月潭迎泰國首發團包船遊湖 業者：只用餐坐船不過夜

台灣國門昨天重啟後，日月潭國家風景區睽違2年半，再度迎來泰國首發團兩個團50多位遊客，一日遊的行程包括餐廳用餐，再到水社碼頭搭船遊湖外，也到日月潭文武廟參拜後離開。但旅遊業者反映，團客大多只在日月潭停留一個白天，並未留下來住宿，很難帶動區域消費，目前大家重點在爭自由行及國旅的客人為主。

邊境解封後的泰國首發團分為兩個團，來自泰國的29名觀光團為解封後入境的第一批國際旅行團，搶得頭香的泰國旅客們今日行程到訪南投，行程安排國際知名景點日月潭，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處更盡地主之誼，特別前往碼頭歡迎，並致贈遮陽帽以及日月潭紅茶等伴手禮。

日月潭遊艇業者睽違2年後，再度迎來泰籍旅客包船遊湖，業者表示，疫情爆發以來，即使恢復國旅後，平日只有零星的散客，甚至在碼頭力推搭船一日券50元促銷也沒用，大家都是勒緊褲腰帶度日。

飯店業者也指出，潭區平日住宿價格很硬，折扣並不會比都會飯店便宜，加上潭周圍較缺乏夜生活娛樂，過去就很難與都會飯店競爭，除陸客團外，國際團客大多住在台中市飯店，選擇入住日月潭的不多，主要仰賴國內外的自由行旅客，盼政府能多行銷台灣旅遊，讓更多外籍旅客來台自由行才能活絡日月潭經濟。