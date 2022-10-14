上班族久坐肩頸僵硬、痠痛 改善姿勢解決病根

生活形態的改變，現代人常盯著電腦及3C產品，導致人體自然形成的直線體態卻漸漸走樣。43歲上班族陳先生因長期在電腦前久坐，漸漸脖子僵硬、肩膀疼痛，至台中榮總嘉義分院復健科就診後，物理治療師王銘槿透過為期2個月的自我牽拉的復健運動，放鬆肩頸肌肉，不只痠痛問題解決了，舒緩筋骨還改善不良姿勢。

物理治療師王銘槿表示，造成肩頸痠痛的原因，多是由於上班族長期坐姿不良，導致頸部深屈肌本該活躍的肌肉變得鬆弛無力，肩頸也隨之前傾，或因盤腿、翹腳、駝背、聳肩等姿勢不佳造成的身體影響，若漠視恐讓情況加劇，不可大意。

王銘槿表示，彎腰駝背也許能享受到一時的舒適，但其實更耗體力，因身體處在不正常的姿勢下維持住一段時間後，這些壓力會日積月累耗損骨頭、關節和韌帶，如退化性關節炎、椎間盤突出、上肢麻、痛等症狀，後果是無論你做什麼，都很容易累，因此端正姿勢能使身體動作更有效率、讓日常活動和體能訓練事半功倍。

王銘槿建議民眾，除了維持良好的姿勢之外，將電腦螢幕架設在與視線同高、或視線往下20度角的位置，好讓手肘能夠垂直擺放、臀部向後坐滿椅子、雙腳平放在地、髖骨保持略高於膝蓋的位置，椅背的高度至少要能支撐中背部，若能一併支撐頭部則最好；

另外，將鬧鐘設為每60分鐘響鈴1次，每回鬧鐘一響，先檢查當下姿勢是否正確，再起身抬頭挺胸走個5分鐘，多走動還能改善血液循環；平時工作到一段落，在座位上也可伸展筋骨，如雙手平放於大腿，慢慢將肩膀向下向後收，夾緊肩胛骨停住5到10秒鐘再放開，一天做3到5回，每回10到15次。這個伸展動作能幫助你抬頭挺胸，以橫膈膜帶動呼吸的方式充分進行吐納，進而達到保存精力、放慢心率和促進血液循環的效果。