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彰化長青幸福卡升級 看病可折抵部分負擔50元

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府宣布彰化縣長者及身心障礙者持長青幸福卡至縣府簽約診所就醫時，可使用長青幸福卡社福點數折抵健保門診基本部分負擔費用50元。記者林敬家／攝影
彰化縣府宣布彰化縣長者及身心障礙者持長青幸福卡至縣府簽約診所就醫時，可使用長青幸福卡社福點數折抵健保門診基本部分負擔費用50元。記者林敬家／攝影

彰化縣長青幸福卡功能再擴充，縣府今天宣布11月1日起，長者及身心障礙者持長青幸福卡至縣府簽約診所就醫時，可使用長青幸福卡社福點數折抵健保門診基本部分負擔費用50元，目前有50家合約院所，包括中西醫以及牙醫診所。

彰化縣長王惠美說，在基層走動常聽到長輩的反映，彰化自2009年開始有長青幸福卡，給予每月1000元社福點數，但使用次數不多，考量到長輩們有看診需求，為讓長輩在熟悉的社區診所就醫更便利，推動「就醫健保門診基本部分負擔費用折抵」，未來可基本部分負擔費用折抵的醫院家數會再增加，希望能減輕長輩的負擔。

王惠美也指出，今年8月起，也已將國道客運包括統聯及國光共8條路線納入長青幸福卡點數補助範圍內，可全額折抵車資，讓長輩能四處去旅遊、探親，原本也有考慮搭乘計程車的交通費用，但是彰化計程車沒有車隊，較難推動。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍表示，民眾看診部分負擔費用50元是固定的，縣府排除萬難總算是促成長青幸福卡可以折抵健保門診基本部分負擔功能，50元雖然不是大數目，代表的是一種對長輩的尊重。　　

社會處指出，今年除了增加彰化縣長青幸福卡使用功能之外，補助對象也擴大，除了原先補助65歲以上長者及身心障礙者外，新增納入55歲至64歲原住民者。

彰化縣府宣布長者可使用長青幸福卡社福點數折抵健保門診基本部分負擔費用50元。記者林敬家／攝影
彰化縣府宣布長者可使用長青幸福卡社福點數折抵健保門診基本部分負擔費用50元。記者林敬家／攝影

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