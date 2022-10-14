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台中后里設住宿型長照機構 增加經費2次開標

中央社／ 台中14日電

衛生福利部在台中市后里區設置住宿型長照機構日前流標，今年5月衛福部長照司核定新台幣4.4億元，預計民國113年底前啟用，將提供16項長照2.0服務，今天辦理第2次開標。

衛福部在台中后里設立住宿型長照機構，日前因投標廠商未達3家而流標，國民黨立委楊瓊瓔今天關心招標情形，她表示，經費已從3億元提高至4.4億元，希望能獲優質廠商青睞，順利決標。

今天在月眉糖廠會議室，由衛福部豐原醫院院長賴慧貞簡報，賴慧貞說后里住宿型長照機構原經費3億元，今年5月衛服部長照司核定4.4億元，預定113年底前啟用，將提供16項長照2.0服務，實現就地安養目標。目前已通過公共工程委員會審議、完成土地分割，正申辦理建築執照中，10月5日第1次開標因無廠商投標而流標，今天辦理第2次開標。

長照 后里 衛福部

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